La Volta Buona va in onda “speciale” l’1 e il 2 giugno: cosa cambia nella programmazione Rai

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IPA Caterina Balivo conduce "La Volta Buona"

Quello dell‘1 e del 2 giugno rappresenta uno dei ponti più attesi dell’anno. La Festa della Repubblica offre a molti italiani qualche giorno di pausa e, allo stesso tempo, segna simbolicamente l’inizio della stagione estiva.

Anche in televisione questo periodo coincide spesso con i primi movimenti nei palinsesti, tra programmi che si prendono una pausa, orari che cambiano e appuntamenti speciali pensati per accompagnare il pubblico verso i mesi più caldi.

Un esempio è Caterina Balivo che, nelle giornate dell’1 e del 2 giugno, lascia spazio a due puntate speciali de La Volta Buona.

“La Volta Buona”, puntate speciali l’1 e il 2 giugno

Per il ponte della Festa della Repubblica, La Volta Buona cambia formula e propone due appuntamenti speciali dedicati ai momenti più significativi della stagione. Le puntate dell’1 e del 2 giugno offriranno infatti un racconto corale tra emozioni, aneddoti e momenti di spettacolo che hanno caratterizzato il programma negli ultimi mesi.

Il pubblico può quindi rivedere alcune delle interviste più apprezzate andate in onda durante la stagione, con ospiti come Al Bano, Iva Zanicchi, Licia Colò, Loredana Lecciso, Francesca Manzini e Pupo.

Un’occasione per ripercorrere alcuni dei momenti più divertenti ed emozionanti del talk condotto da Caterina Balivo, che è diventato uno dei punti di riferimento del primo pomeriggio Rai.

Come cambia il palinsesto l’1 e il 2 giugno

Le puntate speciali de La Volta Buona non sono le uniche novità previste per il ponte della Festa della Repubblica. Rai 1 ha infatti rivisto parte della programmazione pomeridiana e preserale per lasciare spazio ad alcuni appuntamenti istituzionali legati alle celebrazioni del 2 giugno.

Lunedì primo giugno, dopo lo speciale condotto da Caterina Balivo e il consueto appuntamento con il Tg1, alle 16.45 va regolarmente in onda La Vita in Diretta con Alberto Matano. La principale variazione riguarda il preserale: alle 17.50 la rete trasmette il tradizionale Concerto per la Festa della Repubblica 2026 dal Salone dei Corazzieri del Palazzo del Quirinale. Protagonista l’Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma diretta da Michele Mariotti, in occasione dell’80esimo anniversario della Festa della Repubblica Italiana.

Per fare spazio all’evento, L’Eredità viene posticipata e va in onda alle 19.05, con un leggero slittamento rispetto all’orario abituale.

Martedì 2 giugno, invece, il cambiamento è ancora più evidente. Dopo La Volta Buona e La Vita in Diretta, alle 18.50 arriva lo speciale Ne parliamo con il Presidente. La Repubblica che verrà, un confronto tra dieci giovani adulti e il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sui temi che riguardano il futuro del Paese e le prospettive dei prossimi 80 anni della Repubblica.

Proprio per lasciare spazio a questo appuntamento dedicato alla Festa della Repubblica, L’Eredità non va in onda.

I primi cambiamenti dei palinsesti Rai in vista dell’estate

Le puntate speciali de La Volta Buona dell’1 e del 2 giugno rappresentano solo l’ultimo tassello di una fase di cambiamenti che interessa il pomeriggio di Rai 1 già da alcune settimane. Un primo riassetto della programmazione era infatti arrivato alla fine di maggio con la conclusione della stagione de Il Paradiso delle Signore.

L’uscita di scena della soap aveva portato la rete a rivedere gli equilibri. La Volta Buona aveva così guadagnato più spazio in palinsesto. Di conseguenza, anche La Vita in Diretta aveva subito una variazione d’orario. Una modifica che aveva segnato l’inizio della tradizionale transizione verso la programmazione estiva.