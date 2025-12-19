Venerdì 19 dicembre il pomeriggio di Rai1 cambia ritmo: La volta buona non va in onda e si ferma per un giorno anche La vita in diretta. I programmi condotti da Caterina Balivo e Alberto Matano saltano l’appuntamento quotidiano a causa di alcune variazioni di palinsesto legate a eventi speciali previsti dalla rete.
Una scelta che modifica temporaneamente la programmazione del daytime e che non passa inosservata per chi segue con continuità i due programmi, ormai diventati un punto di riferimento del pomeriggio televisivo. Si tratta però di uno stop limitato nel tempo, legato a iniziative e appuntamenti già programmati da Rai1.
“La volta buona”, perché non va in onda il 19 dicembre
Venerdì 19 dicembre La volta buona si prende una pausa. Il programma condotto da Caterina Balivo non va in onda per lasciare spazio alla maratona del Telethon, che da alcuni giorni sta coinvolgendo il palinsesto Rai con una programmazione speciale dedicata alla raccolta fondi per la ricerca scientifica.
Il Telethon è un appuntamento ormai fisso per la televisione pubblica e, come ogni anno, viene raccontato e sostenuto anche all’interno di molti programmi della rete. Una presenza diffusa che porta inevitabilmente a rivedere la programmazione quotidiana, con la sospensione temporanea di alcuni format abituali del daytime, tra cui proprio quello guidato dalla Balivo.
Un piccolo stop, dunque, che non segna un addio ma solo una breve pausa, in attesa del ritorno regolare del programma nei giorni successivi, quando La volta buona tornerà a occupare la sua consueta fascia oraria.
La maratona si avvia verso la conclusione con un appuntamento speciale in prima serata: a chiudere la trentaseiesima edizione del Telethon sarà Marco Liorni con L’Eredità, uno speciale realizzato per la Fondazione Telethon e dedicato al sostegno della ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare, in onda domenica 21 dicembre su Rai1.
“La vita in diretta”, è stop anche per Alberto Matano
Ma lo stop di un giorno non si limita a La volta buona: anche per La vita in diretta, il programma di Alberto Matano, non viene trasmesso venerdì 19 dicembre a causa di una variazione eccezionale del palinsesto.
A partire dalle 17.20 circa, infatti, la rete manda in onda la Cerimonia per lo scambio degli auguri di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con i rappresentanti delle istituzioni, delle forze politiche e della società civile.
Un appuntamento istituzionale seguito con attenzione anche dal pubblico da casa, che per l’occasione prende il posto del programma di Matano, da anni presenza fissa del pomeriggio di Rai1 con il suo mix di attualità, dirette e approfondimenti. Ma Alberto Matano, salvo imprevisti, tornerà alla conduzione già dalla prossima settimana.
Cosa resta invariato nel palinsesto di Rai1
Nonostante i cambiamenti del pomeriggio, alcuni appuntamenti restano confermati. Rimane valido l’appuntamento con Il paradiso delle signore, che va in onda regolarmente dopo la maratona, continuando ad accompagnare il pubblico nel primo pomeriggio.
Concluso l’appuntamento istituzionale con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dalle 18.10 circa la programmazione torna alla normalità con Aspettando l’Eredità e, a seguire, L’Eredità, il quiz di Rai1 condotto da Marco Liorni, che resta uno dei punti fermi della fascia preserale.
