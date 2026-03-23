La Volta Buona dura meno lunedì 23 marzo: cambio programmazione Rai

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Caterina Balivo

Nella giornata di lunedì 23 marzo cambia il palinsesto della Rai per lasciare spazio ad un evento di rilevanza nazionale, ovvero il Referendum Costituzionale sulla separazione delle carriere nella magistratura che coinvolge milioni di cittadini.

Durante la giornata Ra1 vedrà un cambio nella durata di alcuni programmi per lasciare spazio all’approfondimento giornalistico, mentre altri appuntamenti, come Il paradiso delle signore verrà addirittura sospeso. Puntata più breve anche per Caterina Balivo che vedrà dimezzarsi il suo programma La Volta Buona che durerà meno del solito. Ecco cosa cambia e i nuovi orari.

Lunedì 23 marzo, cosa cambia nella programmazione di Rai1

Piccolo terremoto in casa Rai1 nella giornata di lunedì 23 marzo con cancellazione di alcuni programmi e una durata ridotta per altri per lasciare spazio al Referendum Costituzionale.

Le operazioni di voto si svolgono nell’arco di due giornate, domenica 22 marzo e lunedì 24 marzo dalle 7 alle 15, dunque proprio in concomitanza con la chiusura dei seggi, la rete ammiraglia della Rai dedicherà ampio spazio all’approfondimento informativo. A partire dal primo pomeriggio, infatti, prenderà il via uno speciale del Tg1, intitolato Speciale Referendum, pensato per seguire in tempo reale l’affluenza, lo spoglio e le prime proiezioni sui risultati.

Di conseguenza la consueta programmazione del pomeriggio di Rai1 cambia volto e vede, in particolare, la cancellazione della puntata giornaliera de Il paradiso delle signore, che tornerà comunque regolarmente in onda martedì 24 marzo per la gioia dei fan, e una puntata dimezzata de La Volta Buona.

Il talk condotto da Caterina Balivo, che dal lunedì al venerdì fa compagnia ai telespettatori con ospiti ed interviste, vedrà una durata ridotta e, anziché terminare alle 16.00 come di consueto, inizierà alle 14.05 per finire alle 14.50 per lasciare spazio all’approfondimento sul Referendum con lo Speciale del Tg1 che traghetterà il pubblico da casa fino alle 17.15, quando inizierà invece regolarmente la nuova puntata de La Vita in Diretta condotta da Alberto Matano.

La Volta Buona dimezza per lasciare spazio al Referendum Costituzionale

Non è la prima volta che la programmazione televisiva cambia all’improvviso, e chi è affezionato ai programmi in onda ogni giorno lo sa bene. Tra spostamenti, pause e variazioni, il pubblico ha imparato a convivere con questi piccoli imprevisti, ma in questa occasione le motivazioni sono più che buone vista l’importanza del Referendum e la ncessità di dare un’informazione tempestiva e puntuale su quanto accade.

Ovviamente tutto dovrebbe tornare alla normalità già da martedì 24 marzo con la consueta puntata di due ore de La Volta Buona. Tra gli argomenti al centro delle nuove puntate della settimana, Caterina Balivo lascerà sicuramente ampio spazio al ritorno di Canzonissima condotto da Milly Carlucci e ai suoi protagonisti, tra commenti, curiosità e retroscena legati alla nuova edizione pensata per rileggere in chiave contemporanea il patrimonio della musica italiana.

Nel corso della settimana, il salotto televisivo del pomeriggio di Rai1 accoglierà anche Rossella Brescia, Samuele Carrino e Sara Ciocca, protagonisti del musical Il ragazzo dai pantaloni rosa mentre il pomeriggio di giovedì 26 marzo La Volta Buona dedicherà uno speciale omaggio a Fabrizio Frizzi, in occasione dell’anniversario della sua scomparsa, per ricordare con affetto uno dei volti più amati e gentili della televisione italiana.

Cosa cambia nel palinsesto di Rai2 e Rai3 il 23 marzo

Rai1 non sarà l’unico canale a vedere sospesi o cambiati gli orari dei propri programmi: anche sulle altre reti sono previsti alcuni cambiamenti. In particolare, restando in casa Rai, non andrà in onda su Rai 2 La Porta Magica e alle 17, dopo BellaMa’, verrà lasciato spazio a TG2 Speciale Referendum Costituzionale.

Riflettori accesi sul voto anche su Rai 3, subito dopo le news regionali: sempre alle 14.50 va in onda TG3 Speciale Referendum 2026 e a seguire è confermato Geo che partirà alle 16.50.