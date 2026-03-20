Il paradiso delle signore non va in onda lunedì 23 marzo: il motivo dello stop e quando torna

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Ufficio stampa Rai I protagonisti de "Il paradiso delle signore"

Nella giornata di lunedì 23 marzo l’amata soap di Rai1 ambientata negli anni ’50 e ’60 si prende una pausa: la rete ha infatti annunciato un cambio per la consueta programmazione pomeridiana che subirà una variazione significativa con Il paradiso delle signore che non andrà in onda. La sospensione è legata a un evento di rilevanza nazionale, ovvero il Referendum Costituzionale sulla separazione delle carriere nella magistratura che coinvolgerà milioni di cittadini.

Perché Il paradiso delle signore non va in onda il 23 marzo

Stop momentaneo per Il paradiso delle signore, la soap opera di Rai1 che lunedì 23 marzo si prende una piccola pausa per lasciare spazio al Referendum Costituzionale.

Le operazioni di voto si svolgeranno nell’arco di due giornate, ovvero domenica 22 marzo dalle ore 7 alle 23, e lunedì 24 marzo dalle 7 alle 15 e dunque, proprio in concomitanza con la chiusura dei seggi, la rete ammiraglia della Rai dedicherà ampio spazio all’approfondimento informativo. A partire dal primo pomeriggio, infatti, prenderà il via uno speciale del Tg1, intitolato Speciale Referendum, pensato per seguire in tempo reale l’affluenza, lo spoglio e le prime proiezioni sui risultati.

Per lasciare spazio a questa copertura straordinaria, tutta la fascia pomeridiana subirà uno stop temporaneo. Di conseguenza, non solo Il paradiso delle signore, ma anche gli altri programmi previsti nel daytime verranno sospesi. Il palinsesto tornerà alla normalità soltanto nel tardo pomeriggio, quando alle 17:15 andrà in onda La vita in diretta, il programma condotto da Alberto Matano, che accompagnerà il pubblico fino alla prima serata.

Quella della Rai è una modifica eccezionale dettata dall’importanza dell’appuntamento elettorale e dalla necessità di garantire un’informazione approfondita su un tema centrale per il Paese. Gli spettatori della soap dovranno quindi attendere il giorno successivo per ritrovare le vicende dei protagonisti: la programmazione regolare riprenderà infatti da martedì 24 marzo con un nuovo episodio pronto a riportare il pubblico nel mondo della soap.

Le anticipazioni delle nuove puntate de Il paradiso delle signore

Nella settimana dal 23 al 27 marzo numerose novità e colpi di scena attendono i fan della soap: Delia confessa di aver trascorso la sua prima notte d’amore con Botteri, mentre Irene fatica a colmare il vuoto lasciato da Johnny che ha scelto di vivere nel suo furgone. Nel frattempo, Ciro è preoccupato per il malumore di Concetta, forse legato alla presenza di Ivana in caffetteria. Al Paradiso, dopo l’approvazione dell’audace abito nude-look, prende il via la nuova collezione, mentre a Villa Guarnieri arriva una lettera di Adelaide destinata a Odile e il piano dei fratelli Marchesi continua a svilupparsi.

Le tensioni emotive crescono: Irene resta profondamente turbata rileggendo la canzone che Johnny aveva scritto per il loro matrimonio, mentre lui è in ansia per l’amico Brian, impegnato in Vietnam. Dopo la notte trascorsa insieme, Botteri inizia a immaginare un futuro con Delia. Intanto Ciro, convinto che Ivana sia all’origine del malessere di Concetta, valuta se assumerla, mentre Odile, spinta da Ettore, affronta Umberto accusandolo di aver complottato con Adelaide per manipolarla.

La situazione si complica ulteriormente quando Johnny prende la decisione di allontanarsi definitivamente da Irene. Ciro finisce per assumere Ivana, permettendo così a Mimmo di raggiungere Agata a Firenze. Al Paradiso, il servizio fotografico della nuova collezione si rivela un grande successo e Delia incanta tutti, rafforzando in Botteri il desiderio di chiederle di sposarlo. Parallelamente, Ettore intensifica il suo controllo su Odile, isolandola sempre più da Umberto; Marta tenta di riavvicinarsi alla cugina, ma viene ostacolata. Durante una serata a casa Marchesi emerge anche un articolo che coinvolge la Banca Guarnieri in uno scandalo.

Infine, la presunta gravidanza di Marina si rivela un falso allarme, ma lascia segni nel rapporto con Matteo. Durante una manifestazione contro la guerra in Vietnam, Johnny viene ferito e soccorso da Irene, Barbara e Delia. Umberto prova a difendere pubblicamente la propria onestà, ma un manifesto accusatorio contro di lui offre a Ettore l’occasione perfetta per spingere Odile verso una scelta drastica.