Tallulah Willis, la battaglia (vinta) della figlia di Bruce e Demi Moore

Tallulah Belle Willis, classe 1994, terzogenita di Bruce e Demi Moore, è una 26enne che oggi può dirsi (finalmente) serena. Ma che per arrivare ad accettarsi, è passata attraverso l'inferno delle dipendenze. Perché non è facile essere figlia di due degli attori più belli, famosi e invidiati di Hollywood e uscirne indenne. Troppe le pressioni e l’invadenza dei media, troppe le aspettative del mondo. Lei non era , o comunque non si sentiva mai, all’altezza dei suoi celebri genitori. Tallulah per anni ha combattuto contro la dipendenza di alcol, droga, e disturbi alimentari e ne è uscita solo grazie all'amore. Del suo compagno, della sua famiglia, ritrovata unita, e dell'arte, di cui si occupa oggi.