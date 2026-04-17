Demi Moore, il tocco animalier conquista (anche con i capelli fuori posto)

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

IPA Demi Moore

Continua la consacrazione a icona di stile di Demi Moore: dopo aver dato il meglio di sé sugli ultimi red carpet, l’attrice si è presentata alla proiezione ufficiale di Landman al Saban Media Center di North Hollywood, a Los Angeles, con addosso un look a confronto mediamente scenografico, ma che comunque non è riuscito a passare inosservato. Scopriamolo insieme.

Demi Moore, il look black & white nel segno dell’animalier a Los Angeles

Forse non era il Texas, ma il calore sprigionato dai riflettori del Saban Media Center, la sera del 16 aprile, aveva lo stesso magnetismo delle terre petrolifere descritteci con estreme brutalità e precisione da Taylor Sheridan nella serie dei record. In una Los Angeles baciata da un tramonto primaverile, il cast di Landman al completo si è riunito per l’attesissimo evento FYC (For Your Consideration), segnando uno dei momenti più iconici della stagione pre-Emmy.

Se anche ci fosse stato il minimo dubbio in merito a chi potesse essere la regina incontrastata della serata, Demi Moore lo ha dissipato sin dal primo passo sul tappeto rosso: l’attrice, che sullo schermo dà il volto alla sofisticata e complessa Cami Miller, per l’occasione ha scelto un look a coniugare perfettamente rigore architettonico e femminilità senza tempo.

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La vediamo nella foto poco sopra con addosso una maglia nera a collo alto, dalla texture trasparente e le maniche lunghe, abbinata ad una voluminosa gonna midi a vita molto alta che era la protagonista assoluta della mise: ampia e strutturata, questa si apriva a palloncino sui fianchi prima di restringersi nuovamente verso l’orlo, creando una silhouette scultorea dal grande impatto visivo.

Ad amplificarne l’effetto wow era una fitta stampa animalier in bianco e nero, bilanciata con grande maestria dalla scelta di mantenere gli altri capi tutto sommato neutri: era nera e senza fronzoli la borsetta e lo erano anche le alte décolleté, scollate sul dorso del piede.

In tutto questo, a stupire è stata però l’acconciatura: la leggendaria chioma corvina della star di The Substance stavolta era mantenuta a dir poco in secondo piano, quasi come legata alla bell’e meglio all’ultimo momento. Un vero colpo di scena, questo, se si pensa che nella norma sono proprio i suoi lunghissimi capelli a rubare la scena, per lei sinonimo di libertà contro quegli stereotipi che vorrebbero ogni donna dopo la cinquantina con tagli più corti.

Demi Moore insieme a Charlize Theron e Julia Garner in un nuovo thriller firmato Amazon

Mentre tutti già parlano di Landman 3, Demi Moore sta affilando i coltelli — da cucina — per prendere parte in un ruolo chiave al prossimo thriller ad alta tensione firmato Amazon MGM Studios. Sì, pare sia tutto vero: l’attrice si unirà presto alle colleghe Charlize Theron e Julia Garner in una nuova avventura culinaria a cura di David Weil, intitolata Tyrant.

Benché non si sappia ancora molto in merito alla sua trama, parliamo di un progetto che è descritto come un giallo particolarmente coinvolgente, e che trova la sua ambientazione nell’élite della ristorazione di lusso di New York. Non ci resta che attendere l’inizio delle riprese per scoprire di più, fissato a tra qualche settimana.