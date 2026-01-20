La seconda stagione di Landman si è appena conclusa ma Demi Moore è già pronta a tornare in Texas per il terzo capitolo della serie, nonchè per indossare nuovamente i raffinati panni di Cami Miller: i look

IPA Demi Moore

È un periodo decisamente fortunato per Demi Moore: oltre a trovarsi attualmente sotto i riflettori per essere il nuovo volto di Kérastase, l’attrice sembra essere già prontissima a tornare sui nostri schermi con una terza stagione di Landman.

Si è appena concluso su Paramount+ il secondo capitolo della serie dei record, che ha visto il ritorno del premio Oscar Billy Bob Thornton affiancato da un cast stellare. Sono stati ottimi ascolti, tanto che la piattaforma ha pensato rinnovare il drama neo-western per l’ennesima volta. Un annuncio che arriva solo dopo poche settimane dal debutto del secondo ciclo di episodi: basti pensare che con il primo è stato riscontrato un incremento del 262% rispetto al 2024, il che lo ha reso la premiere più vista di sempre del noto servizio di streaming.

Un filo nostalgica ma entusiasta di tornare presto in Texas per le nuove riprese, la nostra Cami Miller ha voluto celebrare questo gran finale e la bella notizia con un mega recap dei suoi migliori momenti fashion sul set. Vediamoli insieme.

Demi Moore, i look da businesswoman di Cami Miller sul set di Landman 2

“Ecco la conclusione della seconda stagione di @landmanpplus! Non vedo l’ora di tornare in Texas e continuare questa fantastica avventura! Fino ad allora…”: con queste parole Demi Moore ha introdotto ai più accaniti fan di Landman 2 un ricco riassunto dei look più belli di Cami Miller in questa stagione appena conclusasi.

Nella serie tv l’attrice veste i rigorosi panni di una donna texana che si ritrova, dopo la morte del marito, a capo della M-Tex, azienda petrolifera di famiglia, e dunque alle prese con un mondo dominato dagli uomini.

Se nella prima stagione il suo personaggio era rimasto in gran parte in secondo piano rispetto a Monty, pressoché solo in apparizioni occasionali in cui la si vedeva nuotare nella sontuosa piscina della loro villa, eccola decidere di non vendere la proprietà ma di consolidare l’eredità dirigendo l’attività. Una businesswoman a tutti gli effetti, quindi, come dimostrano le stesse mise da lei indossate.

La vediamo nel suo ultimo post Instagram perfettamente calata nel ruolo, in una posa plastica davanti ad un velivolo, con degli occhialoni da diva calati sul naso ed un abito midi rosa bubblegum dalla silhouette monospalla, drappeggiato. Completano la tenuta di potere degli accessori dorati, un paio di sandali con il tacco dello stesso colore ed un taglio medio con riga laterale, ben diverso dalla chioma corvina per cui la star è osannata nella vita reale.

IPA

Basta scorrere il carosello per ammirarla poi fasciata in un vestito midi nero, con scollo a barca, davanti alla tomba. Anche in questo caso non possono mancare i tacchi e nemmeno i gioielli dorati, probabilmente utilizzati come simbolo di status.

IPA

Ed eccola infine con addosso uno dei tanti tailleur che le vediamo sfoggiare nella trama, color crema, doppiopetto e con foulard in organza al collo sotto. Insomma, come biasimarla per la tanta impazienza, alla prospettiva di tornare ad avere accesso ad un guardaroba simile?