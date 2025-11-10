Demi Moore sarà la protagonista di Landman 2, e lo è stata ovviamente anche durante il photocall newyorkese della serie: il look total tweed sul red carpet

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

IPA Demi Moore

Il 16 novembre è sempre più vicino: è questa la data d’uscita della seconda stagione di Landman, serie tv di grandissimo successo firmata Paramount+ con focus sulla ricerca della fortuna in Texas nel mondo delle piattaforme petrolifere. Al centro della scena Billy Bob Thornton e Demi Moore, attualmente impegnati nella promozione del progetto in giro per il mondo.

Demi Morre, il look in tweed firmato Gucci per Landman 2

Vedremo la trama di Landman 2 riprendere esattamente da dopo la morte di Monty Miller, con Tommy Norris che si ritrova a lavorare a stretto contatto con Cami Miller — sullo schermo interpretata da Demi Moore — ora vedova, nella gestione della compagnia petrolifera M-Tex Oil.

È proprio questo il motivo per cui si avrà finalmente l’attrice alle prese con un ruolo nettamente più centrale, nelle vicende. Ed è esattamente per questo che lei sta sfornando un look ineccepibile dopo l’altro in questo periodo promozionale della serie record.

IPA

Dopo l’abito midi in denim, eccola questa volta per un photocall ufficiale scegliere nientemeno che Gucci: protagonista della mise un mini abito dal taglio semplice e pulito, ma dalla riconoscibile lavorazione in tweed con bottoni dorati della maison italiana.

Nei toni del viola, del bordeaux, del blu e del bianco, il capo esaltava alla perfezione i colori freddi della star ed i suoi lunghissimi capelli corvini, portati lisci e fluenti sulla schiena. A completare il tutto degli stivali alti, neri e fin sotto il ginocchio, una giacca en pendant e qualche accessorio essenziale in oro. Accompagnatore d’eccezione il piccolo Pilaf, l’amatissimo chihuahua dell’attrice.

Demi Moore, il segreto della sua chioma corvina XXL

Quando si pensa a Demi Moore non si può non ricondurla alla sua meravigliosa chioma XXL, ad effetto seta. A sessantadue anni la protagonista di The Substance ha scelto mantenerla lunga, a dispetto di qualsiasi futile stereotipo legato all’età. Dietro a questa decisione un messaggio importante che sa di ribellione, per l’appunto: è stato proprio nel corso di una recente intervista che la stessa ha spiegato di rifiutare categoricamente l’idea che una donna debba tagliarsi i capelli man mano che invecchia.

Come ricorderemo sicuramente tutti sul set del film Soldato Jane — era il lontano 1997 — l’attrice si era rasata la testa, e per davvero, proprio come oggi ha fatto Emma Stone per Bugonia. Un’esperienza che è stata descritta dalla diretta interessata come “molto potente”, ma ecco che, quando le lunghezze sono finalmente ricresciute, sono state lasciate libere crescere: “Il tutto ha coinciso anche con il fatto di prendermi del tempo libero dal lavoro per stare con i miei figli. Lì ho iniziato a farmi crescere i capelli”, ha spiegato lei.

“Sentiamo spesso dire che, invecchiando, le donne non dovrebbero avere i capelli lunghi”, ha aggiunto poi. “E per qualche ragione, non ci ho mai creduto. Non ci credevo e non capivo perché. E ho notato, soprattutto tra le donne in postmenopausa, che tutte si tagliano i capelli in modo quasi maschile, come se si stessero desessualizzando. Per me tenere i capelli lunghi è un gesto di libertà”.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!