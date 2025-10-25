Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

IPA Dove Cameron

Sarà anche l’era del corto e degli hairstyles carismatici, ma diciamocelo: il fascino fiabesco delle chiome lunghe e fluenti resta e resterà per sempre ineguagliabile. Ebbene, è proprio in quest’ottica che la moda capelli dell’autunno concede ancor più spazio ai tagli lunghi, talvolta tanto da sfiorare l’XXL, rivisitando il vecchio per dar corpo al nuovo.

C’è un certo romanticismo nelle tendenze capelli lunghi di questa fredda stagione, non si può negare: parliamo di reinterpretazioni essenziali, dalle linee pulite e gli styling dall’eleganza silenziosa, dove la scriminatura centrale occupa il medesimo posto che descrive, le radici restano piatte ed il solo movimento concesso è quello naturale, o almeno, lo sembra.

Nei tagli del momento le lunghezze sono sì curate, ma lasciate libere di essere in tutto il loro splendore: le scalature permangono, e questo per conferire strategica dinamicità alla chioma, a pieni e vuoti ben studiati, con un occhio ancora teso al panorama anni Duemila.

Nella loro continua ricerca di dimensione, le proposte odierne trovano infatti in sforbiciate diagonali e orizzontali l’elemento chiave che gli consente di tendere verso il basso senza però perdere forma. Sfilature e geometrie di sorta definiscono gli orli e divengono il mezzo attraverso il quale liberarsi dal peso della gravità ed abbracciare naturale sinuosità.

Ogni cosa è atta ad esaltare la texture, che sia essa arricciata da boccoli stretti o onde morbide, oppure liscia a tal punto da rasentare la perfezione. Se i tagli lunghi per capelli mossi e ricci mantengono i loro cruciali contorni smussati, la frangia resta per tutte una tentazione. Una a cui è sempre più difficile resistere. Contrastando con forza la recente dominanza dei look corti, si impongono ora lunghezze extra che superano il seno fino a sfiorare la metà della schiena, mosse soltanto da sfumature realizzate ad arte secondo le golosissime nuances attualmente in auge.

Insomma, niente stress: i capelli lunghi della mezza e fredda stagione prediligono la naturalezza come loro caratteristica principale. Ma su quale taglio puntare? Come rinfrescare il look di sempre? Te lo diciamo subito.

Tagli di capelli lunghi sfilati: il Long shag regna

Per tutte le amanti del lungo ma movimentato, buone notizie: i tagli dell’autunno assumono sfilature di varia entità che, posizionate a partire dai tre quarti della chioma, alleggeriscono la sezione frontale creando così un leggero movimento e alleggerendo di conseguenza l’immagine.

In quest’ottica il più richiesto di tutti è sicuramente il Long shag: nato negli anni Settanta e meglio noto al mondo semplicemente come Shag — o Shaggy — questo si caratterizza per evidenti scalature e stratificazioni, il tutto ovviamente studiato ad arte. Il loro obiettivo è donare alla chioma struttura e movimento, spessore e volume ma con un effetto volutamente disordinato, che piace da sempre. Poco casualmente le ultime sfilate lo hanno eletto come taglio cult di stagione, anche e soprattutto per la sua innata capacità di enfatizzare la texture naturale del capello.

Tagli di capelli lunghi scalati: Butterfly haircut e C-Shape

Sulla medesima scia, largo spazio è dato ai più popolari tagli lunghi e scalati in circolazione: ormai diventato un vero e proprio must che non conosce stagione, il Butterfly Haircut si ripropone anche in quest’autunno 2025 ma in una evoluzione ancor più ariosa. A renderlo così amato è sicuramente il concetto di face framing, in tal caso restituito da quei caratteristici ciuffi che incorniciano perfettamente l’ovale del volto dando il via a doppie lunghezze che si sovrappongono, muovendosi con il vento ad ogni passo.

Altrettanto richiesto e osannato il cosiddetto C-Shape, di chiara ispirazione anni Duemila ma vagamente contaminato da vibes nipponiche: signature del look la lunga scalatura che parte dal mento e arriva sino alle punte, formando una cornice morbida e, appunto, a forma di “C”. Perfetto per conferire insperato movimento persino ai capelli lunghissimi, è voluminoso e naturale e ha come icona di riferimento Rachel Green, sì, proprio lo storico personaggio interpretato da Jennifer Aniston nella serie Friends, ed il suo indimenticabile The Rachel.

Tagli di capelli lunghi e corposi (anche XXL)

Il definitivo obiettivo, questo autunno? Una massa di capelli extra corposa, che concentra i suoi volumi nella parte bassa del taglio, movimentato da scalature quasi impercettibili che però bastano ad animarne la texture naturale. Si lascia senza problemi che il peso dei capelli appiattisca le radici, le quali, private di eccessive scalature frontali, subiscono la gravità spostando il focus sulle lunghezze.

Insomma, al momento “less is more” e questo su tutti i tipi di capelli, a patto che si provveda a creare però morbidezza in prossimità delle punte, per mantenere equilibrio e dimensione.

Tagli lunghi con frangia: curtain bangs o micro bang?

Sì, la frangia è ancora una volta l’accessorio più cool di stagione: anche i tagli lunghi dell’autunno eleggono frange e frangette corte come fido alleato per incastonare il viso, e portare freschezza al taglio. Nella gettonatissima variante a tendina — così si chiama— questa è sospesa a metà della fronte, per poi diramarsi in ciuffi graziosamente disordinati ai lati e lasciare modo al resto della chioma di cadere sulle spalle, creando contrasto.

Corte e geometriche oppure lunghe ma sfilate poco importa, esse costituiscono sicuramente un altro grande tormentone autunnale e si trovano perfettamente in accordo anche, e forse soprattutto, con chiome lunghe e lunghissime.

Taglio lungo pari

Se i tagli dalla silhouette a “V” sono nel bene e nel male sempre stati i favoriti, ora tocca a quelli dritti occupare il centro della scena: scelta ideale per chi desidera mantenere intatta la corposità, i tagli lunghi pari dell’autunno 2025 sono un’ode alla precisione che, specie se effettuati su capelli lisci, apportano un’aria subito più decisa al look.

È la nettezza con cui le punte vengono chirurgicamente messe in fila a compensarne l’affascinante morbidezza, che grazie all’aggiunta di leggere sfilature frontali permette comunque alle ciocche di oscillare libere e assecondare la naturale sinuosità.

Tagli lunghi per capelli ricci

Pensando ai capelli ricci, le tendenze dell’autunno propongono un’architettura diagonale che sfila il perimetro del taglio, per dare forma ad un movimento sussurrato.

Le lunghezze vengono mantenute intatte in modo da creare il peso ideale per assicurare controllo sull’orizzontalità del look, scendendo selvagge sul fondo e sagomando così la chioma, per regalarle carattere.

