Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

Getty Images La frangia di Dakota Johnson da copiare questo autunno

Mentre l’aria si fa più frizzante e i cappotti sartoriali reclamano il loro posto d’onore nello street style, la domanda che serpeggia tra le addette ai lavori non è quale sarà la borsa di stagione o il colore su cui investire. Il vero cambio di passo, il dettaglio che eleverà istantaneamente ogni look da qui all’inverno, si gioca tutto sul viso. Infatti, questo autunno la dichiarazione di stile più potente e chic è una frangia.

Le passerelle e lo street style parlano chiaro: l’autunno 2025 vedrà un ritorno prepotente di questo taglio. Dalle versioni più corte e audaci, le cosiddette “micro bangs”, a quelle più piene e geometriche, fino ad arrivare alla variante più amata e versatile: la frangia a tendina. E quando si parla di frangia, l’ispirazione per eccellenza non può che essere lei: Dakota Johnson, la regina indiscussa di questo hair look, che da anni ne ha fatto il suo marchio di fabbrica.

Dakota Johnson, la regina della frangetta

E se serviva un’ulteriore consacrazione, questa è arrivata direttamente dal grande schermo. Le immagini rubate dal suo ultimo film uscito al cinema, “The Materialist“, hanno fatto il giro del web e dei magazine di moda, non solo per l’attesa della pellicola, ma per un dettaglio fondamentale: la sua frangia, ancora una volta protagonista. Nel film, Dakota sfoggia una versione forse leggermente più piena e grafica del suo solito, una frangia che le copre interamente la fronte con quella texture inconfondibile, definita ma mai rigida. Questo look cinematografico non ha fatto altro che cementare la sua posizione di “regina della frangia”, dettando legge e trasformando il suo hair look di scena nell’ispirazione definitiva per la stagione. È la prova tangibile di come un taglio di capelli possa diventare iconico al punto da trascendere il personaggio e diventare il desiderio di tutte, ancor prima che il film uscisse nelle sale.

Ma cosa rende la frangia di Dakota Johnson così iconica e costantemente attuale? Il segreto risiede nella sua apparente semplicità e nella sua incredibile capacità di adattarsi. Non una frangia netta e pesante, ma una “curtain fringe” (frangia a tendina, appunto) lunga, aperta al centro e leggermente più corta sulla fronte, che si allunga dolcemente ai lati del viso fino a fondersi con il resto della chioma.

Questo stile, che evoca un’eleganza dal sapore anni ’70, ha il pregio di incorniciare lo sguardo in modo magnetico, mettendo in risalto gli zigomi e addolcendo i lineamenti. È una frangia che vive di movimento, che non richiede una piega perfetta ma che, al contrario, trova la sua massima espressione in un look leggermente “undone”, vissuto, incredibilmente affascinante nella sua imperfezione.

A chi sta bene e come portarla

Il grande vantaggio della frangia a tendina in stile Dakota Johnson è la sua versatilità. A differenza di altre tipologie di frangia, questa si adatta con sorprendente armonia a diverse forme del viso, tanto che l’abbiamo vista adottata da molte hit girls del momento. Che si abbia un volto ovale, tondo o più squadrato, la sua struttura aperta e scalata permette di creare un equilibrio visivo, valorizzando i punti di forza di ogni fisionomia.

Inoltre, mantenerla fresca e stilosa tra un lavaggio e l’altro è più semplice di quanto si pensi, a patto di avere gli alleati giusti.

Trovandosi a contatto con la fronte, la frangia tende a sporcarsi più velocemente., quindi, una spruzzata di uno shampoo secco di qualità (fondamentale adottarne uno leggero che non lasci residui bianchi) alle radici assorbe il sebo in eccesso, restituendo volume e freschezza in pochi secondi. È il segreto per un ritocco veloce prima di uscire e se lo provi, non ne potrai più fare a meno!

Batist Shampoo Secco Classico - 200ml

Nivea Nivea Shampoo secco fresco e delicato - 200ml

Se hai paura di svegliarti al mattino con la frangia in disordine, sappi che questo è il dilemma notturno di chiunque abbia la frangia. Puoi aiutarti con delle mollette piatte, senza denti, realizzate in metallo o plastica.

Spesso hanno un cuscinetto in silicone o un pezzetto di tessuto liscio sulla parte che va a contatto con i capelli. La loro superficie completamente liscia e la pressione delicata ma costante permettono di tenere ferme le ciocche senza creare alcuna piega o segno. Sono le stesse che i make-up artist usano per tenere i capelli indietro durante il trucco.

Aimike Fermagli per capelli con banda in silicone

Offerta CCLKHY Fermagli per capelli becco d'anatra

Quando la frangia sta crescendo, il tuo alleato è il bigodino in velcro: sceglilo di diametro abbastanza grande e avvolgi delicatamente la frangia (sempre da asciutta) attorno, sollevandola dalla fronte, e lascia che il velcro la tenga ferma senza bisogno di ulteriori clip.

Fidwall Set bigodini per frangia in velcro

Tenendo la frangia sollevata, le impedisce di entrare a contatto con il sebo della pelle della fronte (la causa principale per cui si “sporca” durante la notte) e le dà una bella forma arrotondata e voluminosa per il mattino. Inoltre, è molto comodo per dormire.

Se la frangia fa i capricci e non vuole stare al suo posto, sappi che non serve un’attrezzatura da professionisti. Una piastra di piccole dimensioni dal diametro ridotto sarà perfetta per dare la giusta piega alla frangia al mattino. L’obiettivo non è lisciare perfettamente, ma dare la direzione desiderata, soprattutto per l’apertura a tendina.

Jaeton Mini piastra per capelli professionale

Offerta Toneriso Mini piastra per capelli cordless mini

Il tocco finale? La lacca, naturalmente! Dimentica le lacche effetto cemento, per la frangia serve una tenuta impalpabile, che la mantenga in posizione contrastando l’umidità, ma che la lasci libera di muoversi. Scegliete una lacca a tenuta leggera e spruzzatela da lontano per un finish invisibile e duraturo.

Offerta Color WOW Lacca spray finitura ultra leggera

Offerta Moroccanoil Lacca luminosa leggera

La frangia rappresenta un punto fermo, un’ispirazione costante che questo autunno si trasforma nella scelta definitiva per chiunque desideri rinnovare la propria immagine con un tocco di intramontabile classe e moderna femminilità. Un piccolo taglio per un grande cambiamento, che promette di essere l’unico vero protagonista del vostro beauty look stagionale.

Scopri tutte le offerte Beauty e Moda sul nostro canale Telegram Iscriviti gratis al canale Telegram