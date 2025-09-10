Non va risciacquata ed è il prodotto che stavamo cercando per sfoggiare ricci perfetti: tutto sulla crema gel

I capelli ricci sono fantastici: di carattere, pieni, belli da vedere. Ma è di fondamentale importanza prendersene cura con gli step giusti, coccolarli e renderli favolosi. Ecco che tutti i prodotti pensati appositamente per loro sono la risposta perfetta a tutte noi che sogniamo di sfoggiare una chioma wow e che catturi l’attenzione.

Come la crema in gel Curl Expression di L’Oréal Professionnel Paris, progettata appositamente per prendersi cura dei ricci, promette di agire come un attivatore di definizione da utilizzare nello styling dei nostri capelli. Ora possiamo comprarla con uno sconto e avere a casa un prodotto professionale con una formula arricchita di ingredienti che sono una coccola per la chioma.

Tutto quello che devi sapere sulla crema in gel per ricci fantastici

Prendersi cura dei propri capelli è un imperativo, dal momento che sono una delle cose che si notano di più di noi. Farlo con prodotti che ne valorizzino la naturale bellezza è ancora più importante. Ecco perché utilizzare un attivatore di definizione pensato per chi ha i capelli ricci, o mossi, restituisce una chioma che cattura lo sguardo.

La crema in gel Curl Expression di L’Oréal Professionnel Paris è un trattamento professionale progettato per capelli ricci e crespi, che agisce come un attivatore di definizione, restituendo il risultato che abbiamo sempre sognato: capelli favolosi e voluminosi.

La formulazione contiene ingredienti che vanno a contrastare secchezza e rottura della fibra, nello specifico si tratta di glicerina vegetale, urea h e semi di ibiscus. Questi tre elementi offrono un’idratazione che dura a lungo, un capello rafforzato, mentre l’ultimo ingrediente è ricco di aminoacidi e vitamine: un vero e proprio concentrato di benessere.

Se tutto questo non bastasse rilascia anche una fragranza gustosa, avvolgendo i capelli in un bouquet composto da un mix di gelsomino stellato, orchidea e fresia: per sfoggiare non solo una chioma favolosa, ma anche che lascia una scia impossibile da non notare.

Come utilizzare la crema in gel per ricci

La crema in gel Curl Expression di L’Oréal Professionnel Paris è un prodotto molto facile da utilizzare che va a combinare la texture leggera e il trattamento di una crema con la tenuta di un gel, il mix ideale per avere i ricci definiti e, al tempo stesso, dire addio all’effetto crespo.

Inoltre, secondo i test strumentali, questo prodotto non solo va a definire ma anche a idratare e a proteggere dal calore i nostri capelli.

Ma come si utilizza? Si può inserire nella routine composta da tutti i prodotti della linea, oppure da sola applicandola dopo aver tamponato i capelli lavati. Non va risciacquata.

Tra gli altri prodotti della linea vi sono – ad esempio – lo shampoo, la maschera e lo spray ravvivatore.

E molte delle recensioni di chi ha utilizzato questa crema in gel sono positive, andando a sottolineare che non appiccica e non unge, ma idrata la nostra chioma. Insomma, la coccola che si meritano i nostri capelli ricci e che ora possiamo acquistare sfruttando un prezzo super conveniente grazie allo sconto.

