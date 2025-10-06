Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

Capelli ricci da gestire? Dall’Australia arrivano due prodotti che vale la pena provare e che trovate in queste ore in sconto su Amazon. Due prodotti che vi garantiscono dei capelli ricci da favola, definiti, morbidi e dall’aspetto wow, una maschera e una crema/balsamo di Aussie. Dopo tutto per le curly girl è importante garantire ai propri ricci il massimo benessere, perché il punto di forza di una chioma piena di riccioli sta proprio nella resa degli stessi e nell’aspetto corposo e avvolgente che gli si riesce a dare. Oltre poi all’eliminazione di tutte quelle piccole caratteristiche tipiche delle chiome ricce e che spesso possono creare qualche problema di gestione.

Come sono fatti capelli ricci

Un aspetto tipico dei capelli ricci, infatti, è la maggior tendenza a essere secchi e inclini al crespo, e questo è dato proprio dalla loro struttura asimmetrica, che se da una parte gli dona quel bell’aspetto curvo, più o meno netto e fitto, dall’altro impedisce al sebo di scorrere liberamente sul fusto del capello, aumentandone la secchezza.

Altra conseguenza della mancanza di idratazione dei capelli ricci, è la loro maggior fragilità e predisposizione alla rottura, oltre a essere più vulnerabili all’effetto alla ruvidità.

Tutte caratteristiche vanno tenute a bada se ci si vuole assicurare una chioma morbida, sana, nutrita e dall’aspetto wow dopo ogni lavaggio. E per farlo ecco che questi due prodotti di Aussie sono quello che fa al caso vostro.

Perché provare la crema e la maschera di Aussie

La crema/balsamo Work That Curl cream, per esempio, è un prodotto senza risciacquo appositamente formulato per i capelli ricci, che dona nuova vita alla chioma, rivitalizzando i capelli e mantenendo i ricci definiti e idratati per tutto il giorno. Una crema che nutre e idrata in profondità i capelli ricci, donandogli massima definizione, morbidezza e idratazione dalla mattina alla sera. E tutto in poche semplici mosse. Per usare questa crema correttamente, vi basta applicarla sui capelli umidi, subito dopo il lavaggio, in modo che la fibra del capello sia in grado di trattenere l’umidità, e definendo al massimo la struttura dei capelli e la forma del ricciolo.

La maschera Bouncy curl di Aussie, invece, è un prodotto arricchito con Oli di Jojoba, Cocco e Macadamia e vanta una formulazione perfetta per prendersi cura dei capelli secchi e danneggiati, districando i nodi e nutrendo in profondità la chioma, con un boost di idratazione a lunga durata.

Un vero trattamento di bellezza per i capelli ricci e mossi, da usare sia come crema senza la necessità di essere risciacquata, definendo al massimo i vostri riccioli e donandogli lucentezza e una morbidezza extra, o come una vera e propria maschera post shampoo, da tenere in posa per qualche minuto in modo che faccia l’effetto desiderato e da risciacquare via una volta fatto, garantendo leggerezza e volume ai vostri ricci con un prodotto mirato e pensato ad hoc per questa tipologia di chioma.

Due prodotti che vale la pena provare e che faranno la differenza per i vostri capelli ricci, che risulteranno immediatamente più sani e con un effetto wow assicurato.

