Quattro step per coccolare la chioma e ottenere ricci definiti, morbidi e che catturano al primo sguardo. Ora la routine di Sunsilk a un prezzo favoloso

Ricci definiti, favolosi, che catturano al primo sguardo. Curare la propria chioma è di fondamentale importanza se si desidera sfoggiare capelli da sogno ma bisogna farlo con i prodotti giusti, che li disciplinano e valorizzano.

Quindi, scegliere la routine in base alla tipologia di capello che si ha è la coccola beauty per splendere. E il kit di Sunsilk Ricci da sogno è quello di cui abbiamo bisogno per avere ricci incredibili. La routine è composta da quattro prodotti e ora possiamo acquistarla a un prezzo super conveniente: a meno di dieci euro.

I prodotti del kit per ricci da sogno

Sono quattro i prodotti per ricci da sogno che compongono il kit di Sunsilk, si tratta di shampoo, trattamento intensivo, crema modellante e districante e mousse. Ed è la routine che tutti coloro che hanno i capelli ricci o mossi, per sfoggiarli definiti, vivaci ed elastici.

Si parte dallo shampoo, che promette di andare a idratare i capelli, dandogli quel boost che ci consente di sfoggiarli proprio come li abbiamo sempre sognati, grazie alla formula Active Fusion con Biotina, contiene anche olio di macadamia ed elastina.

Poi vi è la maschera 1 Minute Wow, un trattamento intensivo che è la risposta a tutti coloro che cercano prodotti veloci e che offrono proprio il risultato sperato. In questo caso ricci più definiti ed elastici.

La crema districante poi è il passaggio per idratare i capelli e rendere i ricci flessibili, inoltre ha un’azione anti-crespo. Si conclude con la mousse che li rende definiti, morbidi e annulla l’effetto crespo, promettendo una tenuta a lunga durata. Il risultato sono ricci perfetti, proprio quelli che abbiamo sempre voluto.

Tutto questo a meno di dieci euro grazie a uno sconto imperdibile: la routine di Sunsilk per ricci da sogno è l’acquisto furbo da fare adesso.

Come utilizzare la routine per capelli ricci

Tanti prodotti, ma pochi semplici step: utilizzare la routine per capelli ricci è facile, veloce e si adatta anche a chi ha poco tempo, ma desidera comunque prendersi cura di sé e del proprio aspetto.

Si parte con lo shampoo, che va massaggiato in modo uniforme su tutta la chioma e risciacquato con cura, poi c’è la maschera 1 Minute Wow che si deve applicare sui capelli, se lunghi a partire da cinque centimetri dalle radici: si lascia in posa per un minuto, proprio come indica il nome, e poi si lava via.

Successivamente si può utilizzare la crema modellante e districante, che rende i capelli più semplici da pettinare. Per uno styling veloce si può massaggiare sui capelli asciutti o bagnati e regala alla chioma nutrimento ed extra brillantezza.

Prima di passare all’asciugatura si usa la mousse: va distribuita in maniera uniforme e poi si passa allo styling.

I risultati? A parlarne sono le recensioni degli utenti che hanno usato i prodotti, che ne sottolineano le capacità di trattare i capelli ricci, la facilità d’uso e la profumazione. Ora a meno di dieci euro tutta la routine.

