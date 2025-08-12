Nata nel 1981, giornalista, ufficio stampa e socia di una casa editrice, ha trasformato la sua passione in lavoro. Ama scrivere, leggere e raccontare.

Belli i capelli lasciati asciugare dal calore e dalla leggera brezza estiva, soprattutto se si utilizzano prodotti che gli donano un po’ di style. Ma non sempre si possono sfoggiare al naturale, a volte abbiamo bisogno di fare una veloce piega oppure, più semplicemente, ci stanno meglio quando li abbiamo in ordine. Ecco che i phon veloci e compatti, soprattutto in estate, diventano gli alleati da avere in casa: anti-caldo, ci permettono di ottenere in pochi minuti i capelli che desideravamo.

Come il phon di TQQ: potente, veloce e con una tecnologia di controllo termico intelligente che mantiene la temperatura a 52 gradi, in modo che chioma e cuoio capelluto non vengano danneggiati dal calore. Ora può essere nostro a un prezzo favoloso grazie a uno sconto del 51%.

Offerta TQQ Phon potente e compatto Asciugacapelli con 200 milioni di ioni negativi, portatile e silenzioso

Phon compatto e potente: la soluzione estiva (e non solo) per capelli perfetti

In estate il caldo non aiuta a farsi venire la voglia di accendere il phon per asciugare i capelli, ma se desideriamo avere la chioma perfettamente acconciata, oppure essere pronte in pochi minuti, esiste la soluzione perfetta per avere la piega che abbiamo sempre sognato.

Il phon di TQQ non solo è compatto ma anche potente e, grazie alle sue dimensioni ridotte, è perfetto per essere portato in vacanza con noi, dal momento che occupa poco spazio in valigia. E le diverse tecnologie di cui è dotato ci permettono di avere capelli perfetti, luminosi, sani e acconciati esattamente come abbiamo sempre desiderato.

Tra i dettagli da conoscere di questo prodotto vi sono gli ioni negativi: ne ha 200 milioni e hanno la capacità di neutralizzare l’elettricità statica per restituire capelli più lisci, inoltre promettono di chiudere le cuticole dei capelli e trattenere l’umidità.

Questo phon, poi, è dotato di un motore brushless da 110mila giri al minuto che promette di asciugare 5 volte più velocemente: i tagli corti in soli 2 minuti, quelli medi in un tempo fino a 4 minuti, quelli lunghi fino a 6 minuti. Poi è stato pensato per offrire anche una riduzione del rumore e questo lo rende perfetto anche per asciugare i nostri amici a quattro zampe dopo averli lavati, dal momento che non li infastidisce. Ora può essere nostro a un prezzo super conveniente.

Tutti i dettagli sul phon da avere sempre con sé

L’asciugacapelli di TQQ ha diverse caratteristiche vincenti come quella di offrirci un’asciugatura a nostra misura, proprio come l’abbiamo sempre desiderata. Sono quattro le temperature e due le velocità: si può scegliere quella più bassa che asciuga con aria più fredda e si adatta per essere utilizzata nelle giornate più calde, oppure optare per la modalità costante di 52 gradi veloce, ma non mancano quella tiepida e e quella calda. Le velocità sono due: alta e bassa.

Il phon arriva in una confezione che comprende guida utente e ugello magnetico rotante a 360° gradi, che ne impedisce la caduta durante l’uso. Oltre a questo, ha un filtro interno che impedisce ai capelli di entrare nei condotti dell’aria.

