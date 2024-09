Capelli lisci effetto seta: questo è l’olio da provare

Stanca dei capelli crespi che non stanno mai al loro posto? Basta un po' d'olio: ecco una selezione dei migliori prodotti da provare per un effetto liscio come seta

Quante volte hai sognato di avere capelli luminosi, morbidi e con effetto liscio perfetto? Riuscire ad ottenere questo risultato, però, sembra davvero impossibile: solo la tua parrucchiera riesce in questo miracolo, ma nel giro di un paio di giorni (al massimo!) hai di nuovo un cespuglio di capelli crespi e indomabili. Purtroppo si tratta di un problema comune a moltissime di noi, soprattutto quando abbiamo poco tempo per prenderci cura della nostra chioma. Esiste comunque un rimedio comodissimo da utilizzare anche a casa: un olio per capelli che regala un liscio effetto seta che non hai mai visto. Ecco quali sono i prodotti migliori.

Moroccanoil, addio ai capelli crespi

L’eccessiva umidità, la disidratazione (tipica del periodo che segue l’estate) e l’uso sbagliato di piastre e phon possono rendere i capelli estremamente crespi: diventano così ingestibili e davvero poco belli da vedere. Il trattamento speciale di Moroccanoil contribuisce a migliorare l’aspetto della tua chioma già dopo poche applicazioni. Formulato con polimeri a elevate prestazioni, proteine di quinoa e olio di Argan ricco di antiossidanti, si prende cura del capello giorno dopo giorno, idratandolo a fondo e rendendolo più spesso e luminoso. Il prodotto va applicato sulle singole ciocche (umide o asciutte) dalle lunghezze alle punte, senza bisogno di risciacquo.

Trattamento Moroccanoil per capelli crespi Un must have per rigenerare a fondo i capelli, rendendoli più luminosi e morbidi

Gli altri prodotti per un liscio effetto seta

Per capelli lucenti e morbidissimi, che paiono seta, puoi provare il trattamento Orofluido Precious Argan Oil Elixir di Revlon, un vero e proprio alleato contro l’effetto crespo. Realizzato prevalentemente con olio di Argan biologico e pressato a freddo, stimola il rafforzamento del fusto capillare e riduce notevolmente la percentuale dei capelli spezzati dopo ogni lavaggio. Si applica sui capelli umidi o asciutti, senza risciacquare: il profumo, alle note di vaniglia e agrumi freschi, è un piacevole extra che ti lascerà senza parole.

Trattamento Revlon con olio di Argan L'ingrediente segreto per capelli lisci e morbidi come seta

Niente più capelli crespi e ribelli: il trattamento eco bio Olio Capelli di Omia con effetto lisciante è proprio quello che fa al caso tuo. Privo di siliconi che appesantiscono la chioma, ha una formulazione caratterizzata da olio di semi di lino con azione disciplinante, che rende i capelli più morbidi e setosi, nonché facili da acconciare. Va utilizzato su tutte le lunghezze, prima o dopo lo shampoo. È l’ideale soprattutto per chi ha capelli secchi e fragili, dal momento che li rafforza e li nutre a fondo, con un risultato strepitoso già dopo pochi utilizzi.

Trattamento Omia con olio di semi di lino Ideale per prima o dopo lo shampoo: capelli perfetti in pochi minuti

Ottimo anche nel rapporto qualità-prezzo, il Siero Lisciante Elseve Dream Long di L’Oréal Paris nutre e idrata i capelli secchi combattendo il fastidioso effetto crespo, soprattutto per chi vanta lunghezze “impossibili”. Il prodotto contiene cheratina vegetale e burro di cacao, due ingredienti che garantiscono una lisciatura impeccabile e duratura. Privo di siliconi, è adatto a qualsiasi tipo di capello. Applicalo sulla chioma bagnata prima dell’asciugatura, così da prepararla alla lisciatura, oppure sui capelli già asciutti per uno styling che dura 24 ore.

Offerta Trattamento lisciante L'Oréal Paris Un siero miracoloso per capelli lisci effetto seta

Infine, ecco un prodotto innovativo che funziona davvero contro l’effetto crespo: si tratta di Mielle, un olio lisciante e rinforzante adatto a tutti i tipi di capelli. Promuove la ricrescita grazie all’infusione di biotina, inoltre rinvigorisce i follicoli piliferi e combatte la secchezza del cuoio capelluto. Sui capelli, infine, ha un’azione levigante che contrasta la formazione delle doppie punte, per un liscio che sembra seta. La sua formulazione contiene più di 20 ingredienti naturali, tra cui gli oli essenziali di menta e rosmarino che stimolano la microcircolazione sanguigna.

Trattamento anti-crespo Mielle Risultati perfetti già dalle prime applicazioni: da provare subito!

