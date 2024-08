Capelli secchi e crespi dopo il mare: cosa fare e cosa no

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Dopo una giornata al mare o una lunga vacanza non è raro ritrovarsi con i capelli secchi e crespi. In piscina oppure al mare mantenere la chioma sana non è facile a causa della presenza di cloro, sale e sole.

I raggi UV infatti tendono non solo ad intaccare la struttura del capello, ma finiscono anche per sbiadirli, rendendo opaca la colorazione. In più la chioma si impoverisce e disidrata, diventando sottile e secca per via del danneggiamento della cuticola.

Cosa fare

Usa una protezione solare

Come accade per la pelle, i raggi UV possono danneggiare la chioma e il cuoio capelluto. Per proteggere i capelli dal sole utilizza uno spray specifico con filtri UV, ottimo anche per combattere fragilità e disidratazione.

Quando passiamo molte ore in piscina o al mare infatti la chioma tende a perdere luminosità e morbidezza. Questo rende i capelli più fragili, aumentando la porosità del fusto e consentendo ai raggi UV di penetrare in profondità, peggiorando l’ossidazione.

Il risultato? Gli amminoacidi che costituiscono la struttura del capello si deteriorano, rendendo la chioma spenta, debole e con il fastidioso “effetto paglia”. Un aiuto arriva proprio dalle protezioni per capelli, ideali per garantire nutrimento e idratazione.

L’olio spray Collistar, ad esempio, è l’ideale per i capelli colorati e trattati. Garantisce un’ottima protezione dai raggi solari e dagli agenti esterni che tendono a indebolire la chioma.

Questo prodotto permette di proteggere la struttura del capello, avvolgendolo con una guaina protettiva per garantirne colore e bellezza. Adatto a tutti i tipi di capello, regala lucentezza senza ungerli.

Collistar Olio Spray Spray per protezione dai raggi solari

A base di olio d’Argan, lo spray di Maroccanoil previene la perdita d’intensità del colore e crea uno scudo per la chioma, proteggendola dalle aggressioni quotidiane. Non solo i raggi UV, ma anche i danni termici e l’inquinamento.

Vaporizzalo in modo uniforme da metà lunghezza sino alle punte, poi usa un pettine a denti larghi e distribuire al meglio il prodotto.

Moroccanoil Spray Spray per capelli prevenzione e protezione

Ottima pure la crema Sublime UV: un trattamento leave-in creato per essere usato sui capelli prima dell’esposizione al sole. Il prodotto è arricchito con vitamina E, filtro UV e acqua di cocco. La texture è leggera, si assorbe in fretta e regala una protezione multipla dai raggi del sole, nutrendo nel contempo.

Usa il prodotto prima, durante e dopo l’esposizione, sui capelli tamponati e asciutti, insistendo soprattutto su punte e lunghezze.

Offerta Kérastase Spray Crema Solare Protettiva

Scegli shampoo e balsamo specifici

Il caldo provoca una perdita dell’umidità naturale nella chioma. Per questo è essenziale usare shampoo e balsamo specifici per idratare e nutrire i capelli in profondità. In questo modo eviterai che i tuoi capelli possano diventare troppo secchi, difendendoli in modo efficace dalla rottura.

Kérastase, ad esempio, offre un trattamento specifico da usare dopo le vacanze. Lo shampoo e balsamo Soleil combinano filtro UV, acqua di cocco e vitamina E per proteggere i capelli dai danni causati dal sole, regalando una nutrizione profonda e grande brillantezza.

Offerta Kérastase shampoo solare Trattamento per Capelli con Protezione Solare

Su Amazon è possibile trovare anche shampoo e balsamo Biopoint doposole. Si tratta di prodotti ad azione ristrutturante per idratare e nutrire i capelli secchi, proteggendo al massimo la chioma dai danni provocati dal sale marino e dall’esposizione al sole.

Offerta Biopoint Solaire Shampoo Doposole riparatore

Da usare abbinato al balsamo per un trattamento completo, lo shampoo Collistar ha una texture in crema ed ottimo per prendersi cura della cute dopo l’esposizione al sole.

Adatto a tutti i tipi di capelli, questo trattamento elimina qualsiasi traccia di sabbia, cloro e sale, lasciando la chioma idratata e morbida. Diluisci lo shampoo con un piccolo quantitativo d’acqua, poi distribuiscilo sui capelli bagnati e massaggia delicatamente. Infine risciacqua con acqua tiepida.

Fai una maschera

Le maschere per capelli offrono un boost di idratzione e permettono di ridurre l’effetto crespo. L’ideale sarebbe sottoporsi a questo trattamento una volta a settimana, prevenendo fragilità e secchezza.

Applica il prodotto sulla chioma subito dopo lo shampoo, distribuendolo dalle radici sino alle punte e massaggiando il cuoio capelluto delicatamente. Lascia la maschera in posa per circa quindici minuti poi risciacqua.

Fra le maschere migliori troviamo quella di Moroccanoil. Un prodotto cremoso e ricco che agisce sui capelli in profondità, aumentando la consistenza del capello e agendo in profondità. La sua formulazione contiene estratto di semi di lino e olio di Argan altamente nutrienti.

Offerta Moroccanoil Maschera per capelli Maschera idratante e intensiva doposole

Da provare pure la maschera Kerastase, l’ideale per capelli spenti, fragili e secchi. Aiuta a idratare a fondo la chioma, contrastando gli effetti nocivi di vento, cloro e sale. Tutti elementi che tendono a indebolire la fibra capillare, in particolare se i capelli sono decolorati.

Offerta Maschera Nutriente & Anti-Crespo Trattamento per Capelli con Protezione Solare

Scegli una federa di seta

Per combattere l’effetto crespo ed evitare di spezzare i capelli usa una federa in seta. Questo materiale infatti assorbe di meno l’umidità evitando che la chioma si disidrati. I benefici non riguardano solo i capelli, ma anche la pelle, consentendo di mantenere l’epidermide idratata e senza impurità.

Offerta Jaciu Federa 100% seta Federa in seta di gelso

Cosa non fare

Lavare i capelli tutti i giorni

Lavare tutti i giorni i capelli, soprattutto d’estate, può provocare l’odiato “effetto paglia”. Questo perché un lavaggio frequente può portare alla perdita degli oli naturali della chioma, rendendola incredibilmente secca. L’ideale sarebbe lavare i capelli a giorni alterni, usando sempre dei prodotti specifici per idratare la chioma in profondità e rinforzarla al meglio.

Usare la piastra

L’estate mette a dura prova i capelli fra salsedine, vento, cloro e sale. L’uso di strumenti a caldo, come la piastra e il ferro arricciacapelli, causano infatti punte spezzate e rotture. L’ideale sarebbe asciugare i capelli in modo naturale, godendosi l’effetto beach waves, da potenziare con l’uso di spray specifici per avere onde favolose.

Prova, ad esempio, lo spray al sale marino di TIGI che replica l’effetto texturizzante della salsedine sui capelli. Il prodotto non secca la chioma perché è arricchito con oli naturali che donano idratazione.

Offerta TIGI Bed Head Salty Spray al sale marino

Non sciacquare i capelli

La salsedine tende a seccare i capelli, danneggiandoli. Lo stesso effetto è causato dal cloro che provoca uno sbiadimento del colore. Per proteggere perfettamente la chioma ricordati di sciacquare sempre i capelli dopo aver fatto un tuffo. In questo modo potrai eliminare da subito i residui di sale e cloro.

