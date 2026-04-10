La skincare ci ha abituate ad aprire la dispensa e a prendere i prodotti per inserirli nella beauty routine. Mele, avocado, cetrioli: questi e altri ingredienti prima o poi sono stati i protagonisti di impacchi che hanno nutrito la pelle. Su tutti però ad attirare l’attenzione, anche di personaggi del calibro di Cleopatra, c’è il latte. Che sia idratante per la pelle è risaputo – penserete – la novità sta nel fatto che le sue proteine sono efficaci anche per i capelli. Inserito nella hair care routine lascerà la chioma morbida e liscia.
Perché il latte è un toccasana per i capelli
Il latte è considerato un superfood perché contiene vitamine e proteine perfette per il nostro organismo e, ora che lo abbiamo scoperto, anche per i nostri capelli. Il latte, infatti si basa su due proteine: il siero che attraverso maschere e impacchi agisce direttamente sui follicoli piliferi che vanno a rendere la chioma più lucente. La caseina invece si basa sul glutammato che stimola la crescita dei capelli e rende la chioma molto più voluminosa.
A contribuire alla salute dei capelli stessi poi ci pensano le vitamine A, quelle del gruppo B e minerali come fosforo, zinco, magnesio e calcio, praticamente tutto quello che desideri per dire addio ai capelli crespi.
I benefici del latte per i capelli
Sei ancora incerta se inserire o meno il latte nella tua hair care routine? Una volta conosciuti tutti i benefici, sì perché ne ha diversi, resistere ai prodotti a base di latte sarà davvero difficile.
Tutte siamo “ossessionate” dalle doppie punte che spuntano periodicamente nonostante ci prendiamo cura dei capelli. A causa dei trattamenti e dei raggi solari il fusto si indebolisce con il risultato che il taglio ha un aspetto trasandato. Beh, applicando una maschera o una crema a base di latte in poco tempo i capelli saranno più forti e potrete dire addio alle doppie punte.
Altro cruccio di chi è alla ricerca di uno styling impeccabile è il temuto effetto crespo spesso causato dai capelli secchi. Per dargli nutrimento e idratare la chioma in profondità, un balsamo o uno shampoo a base di latte fanno sì che i capelli siano più morbidi e lisci. Infatti se sei fan della piega extra straight ma non vuoi ricorrere sempre alla piastra che rischia di rovinare la chioma, la soluzione naturale è il latte che la nutre migliorandone la consistenza e favorendo l’effetto liscio. In caso di capelli ricci, invece, aiuta a definire le onde. In ogni caso avrai capelli dall’effetto wow.
Un ulteriore beneficio dei prodotti a base di latte è quello di ridurre la forfora. Le proteine presenti nella bevanda come abbiamo visto hanno effetti idratanti che vanno a ripristinare l’equilibrio del cuoio capelluto e a lenire le irritazioni.
Il latte un must della haircare routine
Se vuoi dire addio ai capelli secchi e avere una chioma morbida e idratata il latte diventerà un must della hair care routine. Potete realizzare maschere o impacchi fai da te, ma se avete poco tempo fortunatamente online ci sono molti prodotti a base di latte che hanno la stessa efficacia di quelli preparati in casa, ma pronti all’uso.
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