Prime giornate al mare? Il latte solare che protegge i capelli è il colpo di fulmine “mai più senza”

Capelli sani e lucenti anche in estate? Ecco il latte solare che protegge i capelli dai raggi solari e che non potete non avere tra i vostri must della stagione

Fonte: iStock Il latte solare che protegge i capelli dal sole è in sconto

Le prime giornate di vero sole sono arrivate, l’aria si fa più calda e i primi weekend al mare sono già stati programmati da molte di voi. E se siete già alle prese con le prime tintarelle, è importante non dimenticarsi di proteggersi dai raggi UV, applicando un’adeguata protezione sulla pelle e un latte solare che protegge i capelli dagli agenti esterni. Si, avete capito bene, anche la chioma ha bisogno di essere schermata dai raggi UV e Biopoint Solaire vi dona un prodotto davvero magico per farlo nel migliore dei modi, un latte solare che protegge i capelli e che trovate adesso in sconto su Amazon.

Perché proteggere i capelli dal sole

Un prodotto essenziale per la cura dei capelli e il motivo è molto semplice. Esattamente come la pelle, anche la chioma è soggetta ai danni che l’esposizione al sole può generare. Tra i problemi maggiori che si possono creare se non si proteggono i capelli dai raggi solari, i più comuni sono sicuramente:

una maggior secchezza della chioma;

fragilità;

effetto crespo;

perdita di lucentezza;

disidratazione;

diminuzione della cheratina;

danni alle cuticole dei capelli;

sbiadimento del colore che risulterà opaco.

Insomma, tante conseguenze che indeboliscono la chioma e che le tolgono salute e bellezza. Ma non se si agisce in modo mirato con le giuste attenzioni, come l’utilizzo del latte solare che protegge i capelli di Biopoint Solaire.

Perché usare il latte solare Milk hair di Biopoint

Uno spray, che si applica molto semplicemente sulla chioma asciutta e prima dell’esposizione al sole (e dopo ogni bagno come fareste come un crema solare per la pelle). Un prodotto dalla texture invisibile, che protegge il capello dallo stress causato dai raggi solari e che nutre i capelli in profondità, idratandoli ed evitando che si secchino. In più, il latte solare di Biopoint, protegge la chioma dal rischio opacità, contrastando la nascita di riflessi indesiderati e donando alla chioma maggior luminosità e una morbidezza visibile (e toccabile)!

Un prodotto dalla formulazione mirata, che contiene l’innovativo Color Protective System, un complesso di filtri solari che protegge il capello e che ne impedisce la variazione del colore a causa dell’esposizione solare, evitando che si crei un effetto opaco o che la chioma si inaridisca. Ma anche un latte che contiene ceramidi, dalla potente azione idratante e restitutiva oltre all’estratto d’Uva, che è noto per le sue capacità antiossidanti che donano massimo benessere e vitalità alla chioma, dalle radici alle punte.

Un latte solare che protegge i capelli e che li nutre allo stesso tempo, dalla texture ultra leggera e che dona protezione intensa ai capelli sia colorati che naturali, con un effetto invisibile e con il massimo comfort possibile, senza appesantire o ungere la chioma.

Un vero trattamento di bellezza per la chioma, che le dona la giusta schermatura dai raggi solari e che la nutre e idrata in profondità. Per un benessere a 360° e facile da ottenere. Il latte solare di Biopoint, infatti, si applica sui capelli asciutti come detto, e si può usare sempre e non solo durante una gita al mare, ma ogni volta in cui la chioma è soggetta all’esposizione solare. Avendo la certezza di proteggerla in ogni momento e di mantenerla sempre in salute e bella. E tutto con una spesa minima grazie allo sconto in corso su Amazon di cui approfittare subito.

