Addio ai capelli crespi con questo olio effetto gloss in sconto su Amazon

Per chi ha i capelli ricci o mossi, avere un effetto crespo sulla chioma potrebbe essere una condizione nella norma. Ma non per questo piacevole da portare. Dopo tutto a chi non piace avere i capelli morbidi, lucenti e leggeri, quasi come fossero seta? Beh, se anche voi avete questo desiderio e siete stanche di combattere contro i capelli crespi, ecco qui la soluzione giusta da provare adesso, primo perché la trovate in sconto su Amazon, secondo perché non c’è mai tempo da perdere quando si tratta di donare massima bellezza e benessere alla chioma. Parliamo di un olio leggero effetto gloss per capelli crespi a base di rosa canina, Gloss Absolu di Kérastase.

Cos’è l’olio Gloss Absolu di Kérastase

Un olio per capelli dalla texture leggerissima e che non unge la chioma, ma che la lascia morbida, senza appesantirla e donandole un finish lucente e privo del tanto temuto effetto crespo.

Un prodotto che vale la pena provare a che è formulato appositamente per prendersi cura in modo mirato dei capelli crespi, andando a nutrirli in modo profondo, trattenendo il corretto grado di idratazione e donandogli allo stesso tempo un finish lucente, glossy e impossibile da non notare.

Gli ingredienti dell’olio di Kérastase

Un olio effetto gloss per capelli crespi che contiene ben tre ingredienti eccezionali per la chioma:

acido ialuronico , che dona un profonda idratazione ai capelli;

, che dona un profonda idratazione ai capelli; acido glicolico che garantisce l’effetto gloss;

che garantisce l’effetto gloss; olio di rosa canina che assicura massima sublimazione della fibra dei capelli.

Un trio di benessere e bellezza per la chioma, facile da ottenere e con dei risultati garantiti e immediatamente visibile, fin dai primissimi utilizzi.

Come si usa l’olio effetto gloss di Kérastase per capelli crespi

Un olio magico, dalla profumazione agrumata e floreale allo stesso tempo, che avvolge la chioma con un tocco raffinato e che le dona un fascino e un profumo delicatamente percettibile.

Un olio da inserire nella propria haircare routine per capelli crespi e da usare come ultimo step della stessa. Dopo aver lavato bene la chioma, applicato il balsamo o la maschera, e dopo aver asciugato i capelli e texturizzato su di essi uno spray apposito per lo styling, dovrete semplicemente usare qualche goccia di olio effetto gloss sulla chioma, ma avendo cura di usarlo solo sulle lunghezze, senza toccare il cuoio capelluto. Et voilà, la chioma risulterà immediatamente più lucente, morbida, leggera e setosa, oltre che priva dell’effetto crespo.

Perché scegliere questo olio anti crespo

Un modo pratico, veloce ed efficace per eliminare il problema dei capelli crespi dalla vostra vita, sublimando la chioma e donandole un boost di benessere con solo una passata di prodotto. Poche gocce per un risultato ottimale e per garantire ai capelli di mostrarsi nella loro miglior versione in ogni momento della giornata e in pochissimi secondi.

Come dire, una coccola beauty che vale la pena farsi e un regalo che Kérastase ha pensato appositamente per voi e per la vostra chioma. Un regalo adesso in sconto e che vale la pena farsi.

