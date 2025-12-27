Nata nel 1981, giornalista, ufficio stampa e socia di una casa editrice, ha trasformato la sua passione in lavoro. Ama scrivere, leggere e raccontare.

iStock Capelli effetto gloss: i prodotti da provare

Lucenti, che riflettono la luce. Luminosi che appaiono sani e bellissimi. Insomma, capelli che catturano l’attenzione. E che sono un po’ il sogno di tutte noi, che vogliamo solo sfoggiare una chioma al top.

Ma come ottenerla? Utilizzando i prodotti giusti e che promettono un effetto gloss e capelli morbidi, lucenti e scintillanti da mattina a sera. Sette prodotti da provare per avere la chioma che abbiamo sempre sognato.

Color Wow Dream Coat Spray

Promette un risultato lucente incredibile, proprio l’effetto specchio che ci piace e che vorremmo sfoggire sempre. Ma non solo, perché il Dream Coat Spray di Color Wow è un prodotto davvero iconico. Infatti, è l’alleato beauty per proteggere la nostra chioma da quell’odioso effetto crespo che la rende meno bella: la protezione anti-umidità dura sino a tre lavaggi. Nello specifico va a levigare la struttura del capello e lo rende naturale e morbido. Il risultato finale è come quello che possiamo ottenere dopo esserci sottoposti a un trattamento alla cheratina.

Si applica sulla chioma lavata, distribuendo il prodotto e poi procedendo con lo styling.

Color Wow Dream Coat Spray Spray che combatte l’effetto crespo e che rende i capelli lucidi

Got2b GotGloss Spray lucido

Controlla il crespo, protegge dal calore e rende i capelli lucidi, con effetto specchio che non li appesantisce e dura fino a 48: stiamo parlando del GotGloss Spray lucido di Got2b, un prodotto fenomenale. Ed è facilissimo da usare: si spruzza sui capelli asciutti prima di procedere con la piega, poi si lavora la chioma con la piastra oppure con l’asciugacapelli. Il trucco da sapere? Basta una ulteriore spruzzata finale per ottenere un effetto extra lucido. Protegge i capelli dal calore fino a 230 gradi.

Got2b GotGloss Spray lucido Protegge, combatte il crespo e regala una chioma lucida

Maria Nila Gloss Coat

Viene attivato dal calore il Gloss Coat di Maria Nila, si tratta di un trattamento che va a lisciare i nostri capelli, mentre li rende lucidi, controlla il crespo e li protegge dall’umidità. Inoltre, li protegge dai danni causati dal calore, fino a un massimo di 230 gradi. Se tutto questo non bastasse hanno un profumo delizioso, che sa di fresco. L’uso è davvero semplice: va applicato sui capelli umidi, prima di procedere con l’asciugatura e questo li rende lucidi ed elimina l’effetto crespo.

Maria Nila Gloss Coat Spray per una chioma protetta e lucida

L’Oréal Paris Glycolic Gloss

Glycolic Gloss è un trattamento laminazione di L’Oréal Paris perfetto sia sui capelli lisci che su quelli ricci. È pensato per capelli che mancano di lucidità, dal momento che il prodotto agisce entrando nella fibra e andando a sigillare la lucentezza. Il risultato è una chioma lucida, a specchio, che promette di durare anche fino a 10 shampoo. Si applica sui capelli umidi.

Neqi Diamond Glass

Anche lo spray Diamond Glass di Neqi regala un effetto extra lucido, come uno specchio. Questo prodotto è pensato per ottenere i tanto amati glass hair e si usa in maniera molto semplice: si deve vaporizzare sui capelli tamponati, prima di effettuare lo styling. Tra gli altri vantaggi dell’utilizzarlo vi sono la protezione dal calore e quella contro l’umidità. Il risultato finale è una chioma liscia, morbida e setosa.

Neqi Diamond Glass Spray per una chioma lucida e favolosa

Matrix Miracle Creator

Questo spray promette di donare alla nostra chioma 20 diversi benefici, a partire dal renderla più gestibile, senza dimenticare protezione, nutrimento e preparazione per una piega perfetta. Miracle Creator di Matrix aumenta la brillantezza del capello e lo rende sano e pronto per essere sottoposto allo styling. Non va risciacquato, si spruzza sui capelli umidi e poi si procede con la messa in piega. Inoltre, ha un’ottima profumazione.

Matrix Miracle Creator Regala tantissimi benefici alla chioma

Kiko Silky Gloss Hair Serum

Districa e dona lucentezza: è Silky Gloss Hair Serum di Kiko, un prodotto adatto a rendere ancora più favoloso il capello liscio. Ed è anche adatto a essere usato on the go, per chi ha voglia e bisogo di un ritocco veloce. Dopo averlo applicato si ottiene una chioma lucida, morbida e pettinabile, che ora appare favolosa. E per 72 ore ci aiuta a combattere l’effetto crespo.

Offerta Kiko Silky Gloss Hair Serum Spray per capelli che districa e dona lucentezza

Non perderti notizie, must have di moda e consigli di bellezza: iscriviti al nostro canale WhatsApp e resta sempre aggiornata.