Sublima la chioma, la illumina ed elimina l'effetto crespo, lo spray glossy da avere ora è in sconto ed è la garanzia per una chioma sempre impeccabile

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

iStock Capelli idratati pieni di benessere con lo spray beneficio in sconto

Prendersi cura dei capelli è una buona abitudine che deve avvenire quotidianamente. E per averli sani, corposi e forti, è importante affidarsi ai prodotti e agli ingredienti giusti. Un esempio? Lo spray glossy all’acido glicolico e rosa canina di Kérastase, uno spray multi beneficio, che sublima la chioma fin dalla primissima applicazione e che dona all’intera capigliatura un boost di benessere, idratazione e salute, dalla radice alle punte.

Offerta Kérastase Lo spray glossy e multi beneficio per la chioma

Lo spray glossy di Kérastase, un vero alleato dei capelli

Un prodotto innovativo, da avere sempre a portata di mano se si vuole donare alla chioma una ricarica immediata di vitalità e di benessere. Uno spray glossy che non solo illumina la chioma fin dal primo spruzzo, ma che agisce anche in modo efficace come anti crespo, eliminando l’effetto frizz dai capelli (che molto spesso li intacca e li fa sembrare poco curati e sani) e riportandoli al loro stato di naturale morbidezza e setosità.

Uno spray per capelli arricchito da ingredienti mirati e specificatamente pensati per la cura della chioma: l’acido ialuronico, l’acido glicolico e l’olio di rosa canina che aiuta a nutrire, idratare e donare un effetto gloss luminoso immediato a tutte le lunghezze del capello. Ma come agiscono davvero questi tre ingredienti di punta dello spray glossy di Kérastase?

Gli ingredienti di questo must have per la chioma

L’acido ialuronico, altro non è che un potente idratante naturale per pelle e capelli, che agisce come un vero e proprio “filler” rimpolpante, aggiungendo corpo e volume alla chioma e mantenendola al giusto grado di idratazione, trattenendo l’acqua all’interno della fibra capillare e prevenendone l’effetto crespo.

L’acido glicolico, invece, viene usato sia sui capelli che sul cuoio capelluto per mantenere le cuticole ben chiuse. In questo modo si impedisce che il capello stesso si gonfi, mantenendo intatta la sua idratazione e garantendo tutto il benessere naturale della chioma in ogni sua singola parte.

Infine, l’olio di rosa canina, è un ingrediente naturale che va a grandissimo beneficio della chioma. Si tratta, infatti, di un potentissimo idratante, che nutre la chioma e ne ripara i danni, soprattutto quelli causati da sole, salsedine e trattamenti aggressivi. Cosa che rende questo spray glossy l’’alleato must have da avere in questa stagione. Un ingrediente che è anche un vero concentrato di vitamine A, C, E e di acidi grassi, che aiutano a rinforzare i capelli e a renderli immediatamente più luminosi e morbidi.

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Come si utilizza lo spray glossy

Una potente protezione anti crespo, che sublima la chioma e che la protegge dai danni del sole, mantenendola al giusto grado di idratazione, morbidezza e benessere generale, cosa che non solo sentirete al tatto, ma che vedrete anche subito dopo l’uso di questo spray glossy must have per la vostra chioma.

Uno spray che si utilizza in modo molto semplice, vaporizzandolo sui capelli ancora umidi e asciugandoli solo dopo, eseguendo lo styling che più si preferisce ma con la certezza di un risultato impeccabile e di una chioma dall’aspetto rinnovato, luminoso e sano, dalla radice alle punte e che dura tutto il giorno.

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