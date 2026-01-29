Capelli effetto specchio in pochi minuti e da fare a casa propria? Ecco la combo che aspettavate per dei glass hair da sogno e con il minimo sforzo

iStock La combo di prodotti per dei glass hair da sogno è in sconto

Se quello che cercate è un prodotto che vi permetta di ottenere una chioma luminosa e dall’effetto glass hair, ecco che la promozione che stavate aspettando è arrivata, e la trovate adesso su Amazon. Eh no, non si tratta di nessun trattamento particolare, ma di una combo di due step semplice ed efficace, un balsamo dalle proprietà straordinarie con acido glicolico, Glycolic Gloss di L’Oréal Paris Elvive, e un trattamento di laminazione rapida che aiuta i capelli spenti a ritrovare la loro naturale luminosità, lasciandoli con un effetto simile a quello che potreste ottenere con una laminazione da un professionista, ma in soli 5 minuti a casa vostra.

Due alleati di L’Oréal Paris Elvive per dei glass hair immediati

Due prodotti che vale la pena testare e che si possono introdurre all’interno della propria haircare routine, garantendosi un effetto lucente e sublimato come non avreste mai pensato di poter avere con un trattamento fai da te. Come dire, avere dei glass hair dalla resa impeccabile non è mai stato così semplice e una volta provati, questi prodotti diventeranno il vostro must have impossibile da lasciare.

Una combo di prodotti per dei glass hair dalla lucentezza visibile e impareggiabile: un balsamo da 150ml arricchito con acido glicolico e un trattamento laminazione in 5 minuti da 200ml. Ma come agiscono questo due prodotti di L’Oréal Paris Elvive?

Come agiscono il balsamo e il trattamento di laminazione fai da te

Il balsamo Glycolic Gloss, oltre a svolgere la sua normale funzione districante e ammorbidente sulla chioma, perfeziona la superficie del capello con l’11% di acido glicolico, donandole massima lucentezza e riparandone le fibre. Un balsamo adatto a tutti i tipi di capelli e che li nutre con un effetto gloss and shine immediato.

Il trattamento di laminazione, invece, è realizzato con il 17% di acido glicolico, una percentuale che aiuta in modo importante a riparare la fibra dei capelli dall’interno, migliorando intensamente la qualità del capello e il suo aspetto, fin dalle primissime applicazioni.

Due prodotti dalla formulazione potenziata e che hanno lo scopo di prendersi cura in modo mirato della chioma, donandole la luminosità che si merita e un effetto glass hair impossibile da non notare all’istante.

Come si usano i prodotti di L’Oréal Paris Elvive per dei glass hair da sogno

Per usarli nel modo corretto e garantirsi questo risultato da sogno, dovrete utilizzare il balsamo come step successivo alla normale detersione della chioma, avendo cura di applicarlo solo sulle lunghezze e lasciandolo in posa per circa tre minuti prima di risciacquare via tutto.

Una volta fatto, potete eseguire il trattamento di laminazione, applicando una quantità generosa di prodotto sui capelli umidi, dalle lunghezze alle punte (quindi è meglio tamponare prima la chioma con un panno in microfibra per eliminare l’acqua in eccesso), lasciandolo in posa per circa cinque minuti prima di risciacquare bene i capelli, e assicurandovi una lucentezza effetto specchio immediata.

Ed ecco che con soli due prodotti e pochissimi minuti di trattamento potrete garantire alla vostra chioma l’effetto glass hair tanto desiderato, un effetto che dona massima luminosità alla chioma e che la sublima, esaltandone la bellezza naturale e donandole un tocco di luce assolutamente eccezionale.

