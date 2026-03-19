Capelli lucenti e sublimati con un solo trattamento completo? Con l'offerta in corso su Amazon si può e la vostra chioma brillerà per tutta la primavera

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

iStock Capelli effetto glossy con il set completo in sconto

Primavera fa rima con brillare. E quando si tratta di donare nuova luce e vitalità alla chioma ogni stratagemma vale. Anche quello di avere a portata di haircare un set di prodotti che si prendano cura dei capelli dalla radice alle punte, donandogli un effetto glossy istantaneo e che vi faccia brillare a ogni movimento. Un trattamento completo in un unico acquisto, come quello di L’Oreal Paris Elvive, Glycolic gloss set.

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Offerta L’Oreal Paris Il trattamento completo che illumina la chioma

Il trattamento completo di L’Oreal Paris Elvive da provare ora

Tre prodotti mirati che agiscono per il benessere totale della chioma, un balsamo glossy, uno shampoo e un trattamento di laminazione che agisce in soli cinque minuti. Un set per capelli che se ne prende cura in ogni singolo passaggio e che agisce grazie al suo ingrediente di punta, l’acido glicolico contenuto in ogni singolo prodotto: l’11% nel balsamo, il 2% nello shampoo e il 17% nella maschera.

Un trattamento completo che nutre e illumina la chioma proprio grazie a questo componente mirato per la cura dei capelli. L’acido glicolico, infatti, ha la capacità di agire direttamente sulla fibra capillare, andando a lisciando le cuticole e le piccole squame del capello che ricoprono la lunghezza e che proteggono le ciocche. Un effetto che permette di lisciare sia al tatto che alla vista la chioma, donandole un aspetto come foste appena uscite da un trattamento di bellezza mirato.

Un ingrediente aiuta anche a migliorare la struttura superficiale della fibra del capello stesso e che le dona un effetto glossy immediato.

Ed è proprio questo uno dei motivi per cui vale la pena acquistare il trattamento completo di L’Oreal Paris Glycolic gloss, perché una volta provato noterete un miglioramento istantaneo della vostra chioma, che avrà una lucentezza immediata e un aspetto scintillante già dopo il primo utilizzo.

Come agisce Glycolic gloss set

Un set completo di prodotti che agiscono in sinergia tra loro:

lo shampoo che perfeziona la superficie del capello e dona lucentezza alla chioma;

il balsamo che agisce sui capelli spenti e che ne ripara la fibra dall’interno, migliorando la qualità del capello

che agisce sui capelli spenti e che ne ripara la fibra dall’interno, migliorando la qualità del capello il trattamento laminazione, che ripara anch’esso la fibra del capello dall’interno migliorando la salute e l’aspetto generale della chioma.

Un trattamento completo che sublima i capelli, e che gli dona il massimo della lucentezza possibile, agendo direttamente sulle cuticole e creando come una sorta di barriera protettiva che impedisce agli attacchi esterni di danneggiare la chioma e di spegnerla. Come dire, massima cura e protezione in un solo set di prodotti.

Offerta L’Oreal Paris Il trattamento completo che illumina la chioma

Come si utilizza il trattamento completo all’acido glicolico

Un trattamento da utilizzare come fareste normalmente con altri prodotti di haircare, applicando lo shampoo e massaggiando bene il cuoio capelluto durante la detersione, andando a stimolare la circolazione della parte e donando massima leggerezza alla chioma, applicando il balsamo sulle lunghezze e lasciandolo agire per circa tre minuti, e finendo il tutto con il trattamento di laminazione, da applicare sui capelli umidi per ottenere una lucentezza effetto specchio immediata.

Insomma, se avete voglia di farvi un regalo e di farlo anche alla vostra chioma, il set completo di L’Oreal Paris Glycolic gloss è quello che fa per voi, per avere dei capelli luminosi e sani e che si notino all’istante. Una chioma che brilla e che sprigioni massima vitalità, proprio come questa nuova primavera.