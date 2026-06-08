Deterge, idrata e tonifica nel tempo di una carezza sotto la doccia, l'olio corpo in sconto è il vostro must per una pelle al top per tutta l'estate

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

iStock L'olio corpo che agisce sotto la doccia, idratando e tonificando la pelle

Rassodare la pelle nel tempo di una doccia? Con l’olio corpo di Collistar in sconto si può, perché questo olio non solo idrata a fondo la cute, ma le dona anche un a sferzata di benessere e di tono davvero unica, agendo in modo profondo ma con la delicatezza di una carezza.

Un olio corpo che si utilizza sotto la doccia, o durante il bagno se vi va di concedervi un momento di vera pace e benessere, ma che sia anche un momento di cura profonda per la vostra pelle. Una carezza piena di principi e dall’azione benefica, che idrata la cute e che la rende morbidissima, e che trasforma il momento della doccia in un vero rituale di bellezza.

Offerta Collistar L’olio corpo che idrata, nutre e tonifica la pelle

L’olio corpo di Collistar è il vostro nuovo must per una pelle al top

Un olio corpo perfetto per l’estate e per donare un boost di idratazione e nutrimento alla pelle secca o che tende a disidratarsi con il caldo e con l’esposizione al sole. Un prodotto formulato con un mix di oli puri e di estratti vegetali, che detergono dolcemente la pelle di tutto il corpo lasciandola morbida e idratata per tutto il giorno.

Ma questo non è solo un olio corpo idratante, è anche un prodotto tonificante e rassodante, che dona massima vitalità e compattezza alla cute, andando ad agire con un’azione preventiva e contrastando il rilassamento cutaneo, donando massima setosità alla pelle e una maggior levigatezza fin dal primo utilizzo.

Come agisce l’olio corpo idratante di Collistar

Un olio corpo che quindi si prende cura della pelle con un’azione a 360° e con un mix di oli che nutrono in profondità la pelle, agendo come:

idratante;

detergente;

rassodante e tonificante;

sia sulle cuti normali che su quelle secche e sensibili, con la stessa delicatezza ed efficacia.

Un prodotto garantito da Collistar, che dona massimo benessere alla pelle di tutto il corpo e una sferzata di vitalità unica, come se la pelle fosse rigenerata e rinnovata dopo la doccia. E tutto in modo facilissimo.

Offerta Collistar L’olio corpo che idrata, nutre e tonifica la pelle

Come si utilizza

Utilizzare l’olio corpo di Collistar, infatti, è una vera coccola per la cute, una carezza che vi donate a ogni doccia e con risultati visibili fin dal primo utilizzo. Per usarlo nel modo corretto, dovrete semplicemente massaggiarne una piccola dose di olio sul corpo inumidito e, una volta fatto, vi basterà sciacquare via tutto col getto della doccia, ottenendo un duplice effetto: massima detersione e un trattamento mirato per nutrire, idratare e tonificare la pelle.

Un concentrato di sostanze dermonutrienti ed emollienti, che svolgono un’azione rassodante e idratante nei confronti della pelle, di tutto il corpo, sia nelle zone più esposte che in quelle più delicate, tanto da risultare un prodotto ottimale per chiunque, nutrendo a fondo anche le cuti più sensibili e secche.

Insomma, non ci sono davvero scuse per non provare anche su di sé questo olio corpo amico della pelle, un concentrato di benessere totale che accarezza la cute e che le dona un aspetto sublimato e un tono come non mai. E tutto nel solo tempo di una doccia.

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