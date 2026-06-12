Rafael Leão ai Mondiali 2026, gli amori (o presunti tali) del calciatore

Rafael Leão è uno dei nomi più attesi (e discussi) ai Mondiali 2026, un giocatore dalla vita sentimentale da sempre avvolta in un alone di mistero

IPA Rafael Leão

I riflettori dei Mondiali 2026 sono puntati sulle partite, ovviamente, ma come sempre c’è grande curiosità anche in merito alle compagne dei calciatori che, dagli spalti, rubano la scena a suon di stile e sorrisi. E se c’è un protagonista del calcio internazionale che ha spesso fatto parlare di sé a proposito dei suoi amori (o presunti tali), questi è Rafael Leão. Sulla sua vita sentimentale se ne sono dette tante ma lui, che tende a tenere la propria vita privata lontana dai riflettori, raramente si è esposto a mezzo social, come ormai usa fare la maggior parte dei personaggi famosi.

Il presunto flirt con Francisca Silva Grelmos

Il nome di Francisca Silva Grelmos è rimbalzato per la prima volta sulle cronache rosa all’inizio del 2024. Inquadrata dalle telecamere sugli spalti di San Siro durante la partita Milan-Cagliari nel mese di gennaio, la modella e influencer portoghese era stata subito additata come la nuova fiamma del numero 10 rossonero.

Qualche indizio social, come un tenero scambio di emoji tra cuori e lucchetti, sembrava inizialmente confermare la complicità, ma da quel momento in poi il silenzio è stato totale. Oggi i due non si seguono nemmeno su Instagram, dettaglio non da poco nell’era digitale. Parlare di fidanzata ufficiale, dunque, appare decisamente eccessivo: senza notizie certe o conferme da parte dei diretti interessati, la bellissima Francisca rimane una fugace suggestione del passato.

Inês Rebelo, un amore nell’ombra

Nonostante gli oltre diecimila follower su Instagram, Inês Rebelo ha un profilo decisamente scarno. Qualche foto “da influencer”, niente più. Per il resto il suo nome, come quello di Francisca, è stato associato a quello di Rafael Leão per un’altra presunta relazione di cui si è vociferato da metà 2025.

Stylist, modella e influencer molto attiva nel mondo della moda, è stata più volte accostata all’attaccante. I due hanno alle spalle un’apparizione pubblica sullo stesso red carpet e diverse indiscrezioni sulla loro forte complicità ma, anche in questo caso, non c’è alcuna conferma ufficiale da parte dei diretti interessati.

Débora Reis, la relazione più importante e la nascita dei gemelli

Se la vita di coppia di Rafael Leão è un rebus, c’è un amore su cui non esiste alcun dubbio: quello per i suoi due figli. Il calciatore del Milan è papà di due gemelli, Leonardo e Tiago, nati dalla relazione con la storica ex compagna Débora Reis. All’epoca, la ragazza aveva condiviso sui propri canali social la gioia della dolce attesa mostrando anche le foto con il pancione.

Della paternità dell’attaccante si è parlato tanto e in qualche rara occasione è stato lui stesso a rilasciare alcune dichiarazioni in merito: “Ho imparato il valore del tempo, ad approfittare di ogni momento con i miei figli. Quando sono triste, appena arrivo a casa e li vedo mi dimentico di tutte le difficoltà perché loro sono la mia forza. Il loro sorriso mi dà energia. Possono esserci problemi e problemi però loro mi danno lo stimolo per attraversare ogni cosa. Sono due bambini bellissimi. Spero di poter dar loro uno splendido futuro“, aveva detto in un’intervista a Icon nel 2025 parlando del suo nuovo ruolo da padre.