Brad Pitt romantico con Ines de Ramon, gli scatti ricchi di intesa al matrimonio di Taylor Swift

IPA Brad Pitt e Ines de Ramon

In mezzo alle mille immagini regalate dal matrimonio dell’anno, quello tra Taylor Swift e Travis Kelce, ce ne sono due che hanno fatto sospirare le appassionate di storie d’amore hollywoodiane. Protagonisti Brad Pitt e la compagna Ines de Ramon, immortalati in pose piene di complicità poco prima di varcare le porte del Madison Square Garden. Dopo quasi quattro anni insieme, la coppia ha scelto quella serata da sogno per diventare, finalmente, “ufficiale” sui social.

Brad Pitt e Ines de Ramon, gli sli scatti carichi di intesa al matrimonio di Taylor Swift

A pubblicare le foto, lunedì 6 luglio, è stata l’hairstylist della coppia, Laurie Zanoletti, che le ha accompagnate con una didascalia tenerissima, definendoli i suoi “innamorati preferiti”. Negli scatti è evidente la sintonia tra i due; Brad Pitt è elegantissimo in uno smoking nero con papillon, occhiali da sole scuri e riga laterale impeccabile. Ines de Ramon ha invece puntato tutto su un look nero più sensuale e da sera, giocando sul pizzo, sui gioielli luminosi e su un raccolto tiratissimo.

In uno scatto l’attore sembra sporgersi per un bacio, in un altro i due ridono complici, con lui che le cinge la vita. L’affiatamento tra loro è evidente, e il particolare non è affatto secondario, perché Brad e Ines hanno sempre custodito la loro relazione con estremo riserbo, concedendosi al massimo qualche passaggio sul red carpet. Mai, prima d’ora, si erano esposti così in Rete: quella al matrimonio Swift-Kelce è, a tutti gli effetti, la loro prima volta. Un passo importante, arrivato all’evento mondano più chiacchierato dell’estate. Non a caso i fan si sono subito lanciati nei commenti. E c’è già chi parla di “power couple”.

Il tocco romantico di Ines (ma le nozze non sono in programma)

Il momento è stato reso più dolce dalla la stessa de Ramon, che ha voluto ricondividere le foto nelle sue stories di Instagram con un tocco tutto suo, scegliendo come colonna sonora due brani di Taylor, Lover e Delicate e completando il tutto con una semplice emoji a forma di cuore.

Che tra i due le cose vadano a gonfie vele, del resto, non è un mistero. Insieme dal 2022, Brad e Ines sono da tempo una coppia a tutti gli effetti: circa un anno fa alcune fonti avevano raccontato della convivenza e di una nuova casa trasformata, con cura, in un vero e proprio nido. “Più felici che mai”, assicuravano gli insider, descrivendo Pitt sereno e innamorato come non lo si vedeva da tempo, soprattutto dopo la lunga battaglia con la ex Angelina.

C’è però un capitolo che, almeno per ora, resta chiuso: quello del matrimonio. Nonostante Ines sia entrata a pieno titolo nella cerchia degli affetti dell’attore – “la considerano praticamente una di famiglia”, ha rivelato una fonte a Page Six – pare che le nozze non rientrino nei piani di Brad. Una scelta comprensibile, se si pensa a quanto sia stato lungo e faticoso il suo divorzio da Angelina Jolie, chiuso soltanto sul finire del 2024 dopo oltre otto anni di battaglie legali.