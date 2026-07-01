Matrimonio Taylor Swift e Travis Kelce, il patto riservatezza e il mistero della location

Taylor Swift e Travis Kelce sono pronti alle nozze: il mistero sulla location e l'accordo firmato dagli ospiti

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IPA Taylor Swift e Travis Kelce

Cresce l’attesa per quelle che sono ormai considerate a tutti gli effetti le nozze dell’anno: stiamo parlando del matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce.

La location delle nozze di Taylor Swift e Travis Kelce

I due, come ben sappiamo, sono fidanzati ufficialmente dall’agosto del 2025 e dovrebbero sposarsi in una data che, secondo i media americani, dovrebbe essere fra i 3 e il 4 luglio. Intorno alle nozze sono nate, nel corso dei mesi, numerose illazioni e ipotesi, soprattutto perché tutto è avvolto nel mistero, dalla location agli ospiti, persino le damigelle d’onore della sposa.

Partiamo dalla location: dove verrà celebrato il matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce? Le ipotesi al momento sono diverse. Si parla infatti di una cerimonia celebrata a Watch Hill, nella villa della cantante, ma la festa potrebbe svolgersi anche nell’imponente Madison Square Garden.

In quest’ultima location la coppia starebbe organizzando un party spettacolare per amici e parenti. La data, che non è stata ancora confermata, dovrebbe essere quella del 3 luglio con l’arena di New York pronta ad accendersi per celebrare l’amore fra Taylor e Travis.

Nel palazzetto, che può ospitare sino a 22mila persone, sarebbe stato allestito un vero e proprio castello per rispettare il tema fiabesco del matrimonio.

Gli invitati al matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce

I dettagli più curiosi però riguardano gli invitati alla cerimonia. Secondo quanto riportato da TMZ gli ospiti che prenderanno parte al matrimonio dell’anno saranno circa 1200 persone. Un evento maestoso, ma coperto dalla più completa privacy. Ogni invitato infatti avrebbe firmato un accordo di riservatezza. Non ci sarebbero delle penali economiche nel caso di una violazione, ma una esclusione totale dagli eventi organizzati dalla coppia.

Chi ci sarà? I media americani puntano tutto sulle migliori (e storiche) amiche della sposa, da Selena Gomez a Karlie Kloss, passando per Zoe Kravitz e ovviamente Ed Sheeran con la moglie Cherry Seaborn. Ci saranno anche Gigi Hadid e Cara Delevigne. In forse invece la partecipazione di Blake Lively, ex migliore amica di Taylor Swift.

L’amore fra la cantante e lo sportivo dura ormai da circa tre anni. Un legame nato nell’estate del 2023 grazie ad amicizie in comune e ad una battuta di Travis che, dopo essere rimasto folgorato dal carisma dell’artista durante un suo concerto, aveva scherzato, affermando di volergli lasciare un braccialetto dell’amicizia con il suo numero.

A fare da cupido Andrea Swift, la madre di Taylor. “Stavo guardando i titoli e curiosando su Internet – aveva rivelato nel documentario dedicato alla cantante – e ho visto che questo tizio è venuto al tuo concerto, ha portato un braccialetto dell’amicizia e vuole incontrarti. Così ho chiamato la mia esperta dei Kansas City Chiefs, mia ​​cugina Robin, e le ho detto: ‘Parlami di questo tizio di nome Travis Kelce’. Lei ha detto: ‘Oh mio Dio, è un ragazzo fantastico! E ama davvero sua madre’. E io ho risposto: ‘Ding, ding, ding, ding’”.

Il resto è storia, con la proposta di nozze arrivata dopo due anni d’amore e un matrimonio che si candida ad essere uno dei più grandiosi dell’anno.