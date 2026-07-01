Nome utente Whatsapp, che cos’è e a cosa serve

Cos'è il nome utente di WhatsApp, come funziona, a cosa serve e quali vantaggi offre in termini di privacy e sicurezza

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iStock Donna che scrive al telefono

WhatsApp continua a evolversi introducendo nuove funzioni pensate per migliorare la privacy e rendere più semplice la comunicazione tra gli utenti. Tra le novità più interessanti c’è il nome utente, una funzionalità che permette di essere contattati senza dover necessariamente condividere il proprio numero di telefono.

Che cos’è il nome utente di WhatsApp

Fino a oggi per avviare una conversazione su WhatsApp era indispensabile conoscere il numero di cellulare dell’altra persona. Ma grazie al nome utente WhatsApp – una delle novità più attese introdotte dall’app di messaggistica – gli utenti potranno essere trovati e contattati senza dover condividere il proprio numero di telefono, offrendo un livello di privacy maggiore rispetto al passato.

Grazie a questa nuova funzione l’app di messaggistica segue un modello già adottato da piattaforme come Telegram, Instagram e X (ex Twitter), offrendo un modo più pratico e riservato per entrare in contatto con altri utenti.

In pratica si tratta di un identificativo personale, preceduto dal simbolo “@”, che consente di trovare un utente direttamente all’interno dell’app senza conoscere il suo numero di telefono. Ogni username sarà unico e non potrà essere utilizzato da più persone, proprio come accade per gli indirizzi e-mail o per gli username dei social network.

Se il nome desiderato è già stato scelto da un altro utente, sarà necessario optare per una variante disponibile: una volta scelto e confermato, diventerà il proprio identificativo pubblico su WhatsApp.

A cosa serve il nome utente WhatsApp

L’obiettivo principale di questa funzione è aumentare la tutela della privacy. Grazie al nome utente, sarà possibile condividere il proprio contatto in modo più sicuro, evitando di diffondere il numero di cellulare in situazioni in cui non è strettamente necessario.

La novità risulta molto utile in diversi contesti, come gruppi di lavoro o di studio, community online, acquisti e vendite tra privati, eventi, fiere e manifestazioni o primi contatti professionali. Si tratta di una vera svolta per freelance, aziende, creator e chiunque utilizzi WhatsApp per lavoro o per entrare in contatto con nuove persone. Sarà sufficiente comunicare il proprio username, mantenendo riservato il numero di telefono: decisamente più immediato rispetto a dettare o salvare un numero di telefono, soprattutto durante eventi o incontri di lavoro.

Tra l’altro, per chi utilizza WhatsApp a livello professionale, il nome utente può diventare anche uno strumento di branding personale, più semplice da ricordare rispetto a un numero di telefono.

Come funziona il nome utente su WhatsApp

Una volta disponibile sul proprio account, sarà possibile creare un nome utente direttamente dalle impostazioni dell’app. Durante la configurazione, WhatsApp verificherà che lo username sia disponibile e rispetti le regole previste dalla piattaforma. Se il nome scelto è già utilizzato da un altro utente, sarà necessario selezionarne uno diverso. Successivamente, basterà condividere il proprio username per consentire agli altri utenti di avviare una conversazione, senza conoscere il numero di telefono.

Una piccola precisazione: il numero di telefono continuerà a essere associato all’account WhatsApp, ma potrà non essere visibile agli utenti che contattano tramite il tuo username, a seconda delle impostazioni di privacy disponibili.

WhatsApp distribuisce le nuove funzionalità gradualmente attraverso gli aggiornamenti dell’app. Per questo motivo, il nome utente potrebbe non essere disponibile immediatamente per tutti gli utenti. È quindi consigliabile mantenere aggiornata l’app all’ultima versione disponibile per Android e iPhone, così da ricevere la funzione non appena verrà rilasciata sul proprio dispositivo.