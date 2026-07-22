Tra app di incontri e segnali non verbali, il flirt estivo si è trasformato. Ma forse non nel modo in cui pensiamo: la spiaggia non è morta, si è solo complicata.

Psicologa e coach, si occupa di clinica e sessuologia. Insegna all’Università di Torino e scrive libri coniugando clinica e divulgazione scientifica.

iStock Il flirt da spiaggia nell'era delle app di dating e dei social

C’è una scena che torna ogni anno come un déjà vu collettivo: il mare, l’ombrellone, qualcuno che passa e per un momento il mondo rallenta.

Il flirt estivo ha una narrativa consolidata, quasi mitologica, celebrata nelle canzoni, nei film, nelle conversazioni tra amiche.

Eppure, nel 2026, vale chiedersi: questa dinamica esiste nella sua forma originale, oppure si è trasformata in qualcosa di irriconoscibile?

La risposta breve è: esiste, ma è cambiata. E per capire come, bisogna partire dalla biologia prima ancora che dall’algoritmo.

L’estate ha una base psicologica che favorisce gli incontri: il rilassamento, la rottura dalla routine e la distanza dal contesto quotidiano abbassano le difese e aumentano la disponibilità a nuove esperienze, un fenomeno che la letteratura clinica descrive come riduzione dell’inibizione comportamentale legata ai vincoli sociali abituali.

Il sole aumenta i livelli di serotonina, il contatto fisico con l’acqua riduce il cortisolo, e il sistema dopaminergico lavora a pieno regime in ambienti stimolanti e poco familiari.

Non è romanticismo, è fisiologia.

Il problema è che questo substrato biologico favorevole incontra oggi una generazione che ha imparato a gestire le relazioni attraverso uno schermo prima ancora di sapere come reggere un contatto visivo prolungato in un posto reale.

Il corpo non mente: cosa si perde quando il flirt diventa testo

Il corteggiamento in presenza funziona attraverso un sistema di segnali che precede qualsiasi parola.

La ricerca psicologica li cataloga da decenni: il contatto visivo prolungato, l’inclinazione del capo, il leaning forward, il sorriso autentico che coinvolge gli zigomi oltre alle labbra, la sincronia posturale inconscia tra due persone che si attraggono.

La spiaggia, con la sua riduzione al minimo degli strati protettivi, dal vestito alla scrivania, è un ambiente in cui questi segnali si amplificano.

Il problema è che leggerli è più difficile di quanto si pensi.

Una serie di tre studi pubblicati su Current Psychology ha mostrato che le persone sono più accurate nell’individuare l’assenza di attrazione che la sua presenza: riconoscono più facilmente quando qualcuno non flirta che quando lo fa davvero.

La comunicazione erotica in presenza è, strutturalmente, ambigua, e quella ambiguità fa parte del gioco: protegge entrambe le parti da una dichiarazione troppo esplicita, lascia spazio alla negazione plausibile, consente di sondare il terreno senza impegnarsi.

Le app eliminano questa ambiguità produttiva e la sostituiscono con quella del testo, dove tutto si fonda sulla scelta delle parole, sulla tempistica delle risposte, sulla punteggiatura.

C’è anche un altro aspetto interessante: le neuroscienze mostrano che osservare un’altra persona attiva i cosiddetti neuroni specchio, un sistema del cervello che ci aiuta a capire ciò che l’altro fa e, almeno in parte, ciò che prova.

Il contatto visivo diretto favorisce inoltre il rilascio di ossitocina, amplificando la capacità di leggere il linguaggio del corpo altrui.

In sintesi, il cervello in presenza fa cose che il cervello davanti a un profilo Tinder semplicemente non fa.

L’effetto iperpersonale e la paura del rifiuto

C’è un fenomeno che la psicologia della comunicazione studia da vent’anni e che chiunque abbia vissuto il “Ci siamo scritti tanto bene” seguito da un primo appuntamento deludente riconosce subito: si chiama effetto iperpersonale, teorizzato da Joseph Walther.

Quando due persone si conoscono attraverso la comunicazione testuale, tendono a proiettare sull’altra qualità ideali, costruendo un’immagine mentale più attraente di quella reale.

La mancanza di informazioni non verbali non genera freddezza: genera idealizzazione.

Ricerche sperimentali pubblicate su Media Psychology mostrano che chi si è conosciuto tramite chat sviluppa maggiore attrazione sociale rispetto a chi si è visto in videochiamata, ma che quando si passa all’incontro di persona l’attrazione romantica tende a diminuire: l’effetto iperpersonale persiste sul piano della simpatia, ma cede su quello del desiderio.

Chi si incontra per la prima volta su una spiaggia parte invece da dati completamente diversi: odore, voce, gestualità.

Il corpo smette di essere un’icona da visualizzare e torna a essere una presenza con cui fare i conti.

A complicare ulteriormente il quadro c’è la paura del rifiuto, che nella Gen Z assume proporzioni documentate.

La ricerca in neuroimaging di Eisenberger e colleghi, pubblicata su Science, ha dimostrato che il rifiuto sociale attiva le stesse regioni cerebrali coinvolte nel dolore fisico: non è una metafora, essere respinte fa male in senso neurologico.

In altre parole, sentirsi esclusi, rifiutati o umiliati non è solo una sofferenza psicologica: il cervello reagisce in modo sorprendentemente simile a quando proviamo un dolore fisico. Ecco perché essere respinte o sentirsi giudicate può fare così male.

A rendere tutto ancora più intenso ci pensano i social media, che amplificano la paura del giudizio. Il sociologo Gabriel Rubin, che ha intervistato 108 giovani in una ricerca presentata alla Society for Risk Analysis nel 2025, ha osservato che molti appartenenti alla Gen Z vivono qualsiasi momento di imbarazzo come potenzialmente destinato a diventare pubblico.

Anche un piccolo errore o una figuraccia possono essere percepiti come qualcosa che potrebbe essere ripreso, condiviso o commentato online da un numero indefinito di persone.

Questa possibilità, anche quando è solo immaginata, aumenta il senso di vulnerabilità e rende il timore del giudizio ancora più difficile da gestire e il rischio sociale di un approccio fallito ha assunto una dimensione che le generazioni precedenti non hanno mai conosciuto.

Secondo il 2026 State of Our Unions Report del Wheatley Institute della Brigham Young University, condotto su un campione rappresentativo di 5.275 giovani adulti non sposati tra i 22 e i 35 anni negli Stati Uniti, solo uno su tre uomini e una su cinque donne si sente sicura nell’approcciare qualcuno di persona.

Swipe burnout: quando l’app diventa parte del problema

Eppure le app, nate anche come soluzione a questa difficoltà, ne hanno aggravato alcuni aspetti.

Il ghosting sistematico, lo swipe come valutazione estetica binaria, la cultura del match che non risponde: tutto questo espone a una forma di micro-rifiuto quotidiano e ripetuto, addestrando il sistema nervoso a interpretare l’ambiente relazionale come poco sicuro.

I numeri confermano che qualcosa nel modello dell’incontro digitale infinito si è incrinato: secondo i dati di Ofcom, le principali app di dating nel Regno Unito hanno perso il 16% degli utenti tra il 2023 e il 2024, con Tinder che registra 594.000 utenti in meno, Bumble 368.000, Hinge 131.000.

Complessivamente, 1,4 milioni di persone hanno abbandonato le piattaforme orientandosi verso forme di connessione reale.

Un sondaggio Forbes Health del 2024 rileva che più dei tre quarti degli intervistati Gen Z si dichiara esausta di conversazioni che si perdono nel nulla e di match che non portano da nessuna parte.

Il paradosso è evidente: la stessa generazione che è cresciuta con la logica dello swipe sta cominciando a volersene liberare, almeno in parte.

Non perché il desiderio di connessione sia diminuito, anzi: secondo il Gen Z D.A.T.E. Report di Hinge del 2024, il 90% degli utenti Gen Z dichiara di voler trovare l’amore, ed è il 30% più propensa dei Millennial a credere nell’esistenza di un’anima gemella.

Il problema non è la mancanza di desiderio, è l’atrofizzazione delle competenze sociali reali.

Il flirt ibrido: quando l’ombrellone e lo schermo lavorano insieme

La realtà è più sfumata della contrapposizione netta tra mondo fisico e digitale.

Il flirt contemporaneo non si svolge o in spiaggia o sulle app: si distribuisce su entrambi i piani in sequenze che variano per persona e per contesto.

Ci si incontra al mare e ci si cerca poi su Instagram. Oppure si matcha su Tinder e si scopre di essere allo stesso stabilimento balneare.

O ancora: ci si guarda per giorni da ombrelloni adiacenti senza rivolgersi la parola, e si risolve tutto con un “Ti ho visto in spiaggia” inviato di sera, quando la mediazione dello schermo restituisce la distanza di sicurezza necessaria per fare il primo passo.

Questa ibridazione non è un fallimento del corteggiamento, è la sua forma attuale.

La comunicazione digitale consente di iniziare con più controllo, di calibrare l’auto-rivelazione, di costruire una relazione verbale prima di metterci il corpo.

La spiaggia restituisce tutto ciò che il testo non può trasmettere: il ritmo del respiro, l’esitazione nella voce, la direzione dello sguardo.

Il flirt da ombrellone non è morto. Richiede però qualcosa che si è fatto più raro: la disponibilità a stare nell’incertezza senza cercare di risolverla con uno screenshot o un messaggio di follow-up su Instagram.

Richiede di leggere uno sguardo invece di interpretare uno stato di WhatsApp, di reggere un silenzio invece di mandare un vocale da tre minuti.

Saper stare con gli altri, fare il primo passo, reggere un rifiuto senza andare in panico non sono qualità con cui si nasce, sono competenze che si allenano.

La ricerca sulla self-efficacy, il costrutto teorizzato dallo psicologo Albert Bandura, mostra che la fiducia in se stesse nelle situazioni sociali cresce attraverso le esperienze di successo, anche piccole: un approccio andato bene, una conversazione che ha preso una direzione interessante, uno sguardo ricambiato.

Sono esperienze che si accumulano solo nel mondo reale, non su uno schermo. Ogni volta che si evita il contesto fisico in favore del digitale, si rinuncia anche a quell’allenamento.

Il corpo, alla fine, ha i suoi algoritmi, e non richiedono abbonamento.

Fonti bibliografiche