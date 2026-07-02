Taylor Swift e Travis Kelce, il programma completo del matrimonio (che durerà 10 ore)

IPA Taylor Swift e Travis Kelce

Il matrimonio faraonico di Taylor Swift e Travis Kelce al Madison Square Garden, atteso per venerdì 3 luglio, si preannuncia come un evento fiume, oltre dieci ore di festeggiamenti. La scaletta minuto per minuto è stata già anticipata dai tabloid, con indiscrezioni svelate dalle fonti vicine all’organizzazione. E più che una cerimonia intima, sembra quasi un kolossal, considerando i dettagli trapelati: persino un pezzo di New York si ferma per i futuri sposi.

Dalla cena di prova al ricevimento: le nozze di Taylor Swift e Travis Kelce

Il conto alla rovescia parte già oggi 2 luglio, precisamente alla sera. Prima delle nozze vere e proprie, Taylor Swift e Travis Kelce avrebbero organizzato una cena di prova all’Infosys Theater, il teatro interno all’arena: gli ospiti sono selezionatissimi (circa 100), dalle 18 alle 22:30 (orario della costa Est). Un ambiente da oltre cinquemila posti scelto anche perché estremamente blindato. La priorità assoluta è mettere al riparo la sposa più fotografata del pianeta dai paparazzi.

Poi, quando le porte del Garden si spalancheranno per gli invitati alle 15:30 di venerdì 3 luglio, mezz’ora prima del cocktail di benvenuto, previsto per le 16 nella hall del sesto piano, la Swift e Kelce si diranno “sì” alle 17:30: la cerimonia si terrà direttamente sul campo dell’arena, lì dove di solito rimbalzano i palloni da basket. Un’ora dopo comincerà il ricevimento, e a quel punto nessuno guarderà più l’orologio: la festa dovrebbe andare avanti fino a notte fonda. Un’attesa lunghissima, insomma, ripagata da una lista che sfiorerà i mille ospiti.

Un castello e le strade chiuse: New York, la città che non dorme mai, si “ferma” per gli sposi

Nei giorni precedenti alle nozze, il Madison Square Garden si è progressivamente trasformato. Gli operai hanno rivestito gli interni con enormi teli appesi al soffitto e hanno steso, per poi rimuoverlo quasi subito, un tappeto rosso all’ingresso. Curioso il dettaglio delle consegne recapitate all’arena: diverse riportavano l’etichetta “Festa in giardino”, un piccolo depistaggio in stile Swift, regina degli indizi nascosti.

Pare che Taylor e Travis stiano facendo costruire un castello gigantesco all’interno della struttura, stando a quanto riportato da Page Six: una fiaba materializzata nel cuore di Manhattan. E per contenere la portata dell’evento, la coppia ha anche presentato richiesta di permesso per chiudere al traffico le vie attorno al Garden dal 2 al 4 luglio, con tanto di tendone pubblico all’esterno. Quindi, sì, un piccolo pezzo di New York, la città che non dorme mai, si ferma per loro.

Tra i nomi di primissimo piano nella lista degli invitati circolano quelli di Selena Gomez, Gigi Hadid, Ed Sheeran, le sorelle Haim, Zoë Kravitz, Suki Waterhouse e Karlie Kloss, a cui si aggiungeranno diversi compagni di squadra di Kelce ai Kansas City Chiefs. Gli sposi hanno costruito ogni dettaglio nel massimo riserbo, tra accordi di riservatezza e inviti che scoraggiano decisamente le fughe di notizie. E la sposa? Non si accontenterà di un solo look. Stando alle voci, Taylor cambierà abito più volte nel corso della serata, come da miglior tradizione. E chissà, alla fine, se riusciranno a vivere un evento “blindatissimo”.