Taylor Swift e Travis Kelce, la lotteria di nozze con l’auto in palio e il mistero sul vincitore

IPA Taylor Swift e Travis Kelce

Immaginate di essere invitati a un matrimonio e di vincere una borsa firmata. Ai Millennial piacciono i matrimoni interattivi. Se sei milionario fai come Taylor Swift e Travis Kelce, sposi il 3 luglio al Madison Square Garden di New York, i quali avrebbero trasformato il ricevimento in una serata di giochi con tanto di lotteria finale. I premi in palio non erano esattamente bomboniere. Secondo quanto riportato dalle testate oltreoceano, tra i premi della riffa ci sarebbero stati orologi Cartier e borse firmate. Ma il pezzo forte era un altro: una Chevrolet Chevelle del 1970 con targa personalizzata “JUST&T MRD”, lo stesso modello su cui Swift e Kelce avrebbero vissuto il loro primo appuntamento. Manco fossimo alla Ruota della Fortuna con Jerry e Samira. Chi l’abbia vinta la macchina, però, nessuno lo sa. E il mistero, a tre giorni dalle nozze, resiste come il suo abito Dior.

La lotteria al Madison Square Garden

A raccontare il meccanismo sono stati due invitati che hanno parlato con l’emittente NBC News: durante il ricevimento gli ospiti sono stati coinvolti in una serie di giochi e, vincendo, guadagnavano biglietti da inserire nella lotteria. Tra i premi, oltre a diverse borse di lusso, figurava proprio la Chevrolet Chevelle del 1970, l’auto simbolo del primo appuntamento della coppia. Tra gli oggetti in palio ci sarebbero stati anche prodotti Dior e Chanel.

Il dettaglio che rende l’operazione ancora più curiosa è la regola imposta dagli sposi: niente regali da parte degli invitati. La coppia ha ribaltato la tradizione, preparando doni per gli ospiti. Una scelta comprensibile, considerando che in sala sedevano circa mille persone tra star della musica, del cinema e dell’NFL.

L’auto del primo appuntamento

La Chevelle non è un’auto qualunque nella mitologia swiftiana. Il modello richiama il primo appuntamento pubblico della coppia, quando Travis Kelce riaccompagnò a casa Taylor Swift a bordo di una vettura simile dopo la prima partita dei Chiefs a cui la cantante assistette, nel settembre 2023. Quell’uscita da Arrowhead Stadium è diventata una delle immagini che hanno definito l’inizio della loro storia, tra le più amate dai fan.

La targa, “JUST&T MRD”, riprende inoltre la scritta apparsa sui maxischermi dell’arena a cerimonia conclusa: “JUST&T MARRIED!”, illuminata di rosa una volta confermate le nozze.

Il mistero sul vincitore

Qui la cronaca si ferma e si zittisce. Al momento non è dato sapere chi, tra gli invitati, sia ripartito dal Madison Square Garden con l’auto, né chi abbia vinto gli altri premi di lusso. Gli sposi non hanno commentato: né Taylor Swift né Travis Kelce hanno confermato pubblicamente la serata di giochi o i premi della lotteria, mentre i dettagli sul matrimonio continuano a emergere di ora in ora. Con una lista di ospiti che comprendeva Selena Gomez, Bradley Cooper, Ed Sheeran e mezza NFL, le ipotesi sul fortunato proprietario della Chevelle si sprecano, ma restano appunto ipotesi.

Una festa fuori da ogni schema

La lotteria è solo uno dei tasselli di un matrimonio costruito per sorprendere e, forse, per fare un documentario. La cerimonia è stata officiata dall’attore e comico Adam Sandler, amico della coppia, e i due hanno rinunciato al tradizionale corteo nuziale: il fratello della cantante, Austin Swift, ha ricoperto il ruolo di “Man of Honor”, mentre Jason Kelce è stato il testimone dello sposo.

Gli sposi hanno indossato creazioni Christian Dior Haute Couture e al ricevimento si sono esibiti Paul McCartney e Stevie Nicks. Gli invitati, raccontano sempre i due testimoni sentiti da NBC News, sono entrati attraversando un tunnel di fotografie che ripercorreva la vita di Taylor e Travis, dall’infanzia fino alla loro storia insieme.