Chi è Marco Fatata, il tentatore di Francesca a Temptation Island che ha fatto infuriare Danilo

Marco Fatata è il tentatore di Temptation Island che ha stregato Francesca, allontanandola da Danilo.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Filippo Bisciglia

Si chiama Marco Fatata il tentatore che si avvicinato, a sorpresa, a Francesca, provocando una crisi di pianto a Danilo e diventando uno dei single più famosi di Temptation Island.

Marco Fatata, il tentatore che ha stregato Francesca a Temptation Island

Fisico scolpito, ma anche timidezza e uno splendido sorriso, Marco Fatata è balzato improvvisamente in cima alla lista dei tentatori più amati di Temptation Island. Merito della sua capacità di avvicinarsi in modo educato e dolce a Francesca, la concorrente entrata nello show condotto da Filippo Bisciglia insieme al fidanzato Danilo.

Visibilmente provata dall’ennesimo video del compagno con la single Giulia, Francesca era in giardino a riflettere ed è allora che Marco Fatata ha fatto la sua comparsa di fronte alle telecamere. Il giovane romano ha iniziato a parlare con la ragazza, facendole domande e cercando di scoprire qualcosa di più sulla sua vita.

“Sei ancora legata a lui ed è giusto – ha detto il tentatore -. Però vedendo il suo comportamento è lui che non rispetta te, perché tu adesso dovresti stare così? Dovresti scioglierti”. Infine le ha chiesto: “Ti impegni a essere più aperta?” e Francesca ha replicato: “Ci provo”.

Poco dopo i due hanno vissuto un momento di grande vicinanza e sono rimasti abbracciati in spiaggia sotto le coperte. Un atteggiamento che ha sconvolto Danilo che, di fronte al video visionato nel capanno, si è sciolto in lacrime.

L’avvicinamento di Marco Fatata ha poi causato una vera e propria reazione a catena. Francesca infatti, preoccupata per ciò che il fidanzato avrebbe visto, si è lanciata in una corsa disperata in spiaggia provando a raggiungere il villaggio dei fidanzati. “Vado a riprendermelo”, ha detto prima di venire fermata dalla redazione dello show e da Soraya. In seguito ha spiegato a Bernadette di sentirsi molto confusa e di non sapere cosa fare.

Chi è Marco Fatata

Ma chi è il giovane romano che ha così destabilizzato Francesca? Di lui si sa poco e nulla. Sul suo profilo Instagram infatti non ci sono indicazioni sull’età nè sulla sua professione. Tutto ciò che sappiamo è che Marco adora viaggiare, ha migliaia di follower ed è un appassionato di sport.

Di certo con la sua gentilezza e con grande delicatezza, Marco è riuscito a conquistare a poco a poco Francesca. Così tanto che, secondo alcune indiscrezioni, fra i due potrebbe persino scattare un bacio di fronte alle telecamere. Un dubbio alimentato dai video spoiler che la redazione del programma ha deciso di diffondere fra una puntata e l’altra, aumentando la curiosità dei telespettatori. Per scoprirlo non resta che seguire le nuove puntate di Temptation Island per capire come si evolverà il rapporto fra Francesca e Danilo.

I due erano entrati nel programma di Maria De Filippi dopo che Francesca aveva perso la fiducia nei confronti del fidanzato. La ragazza aveva raccontato di aver scoperto delle conversazioni del compagno con altre donne, ma lui aveva negato, affermando che si trattava di chat create ad hoc con l’intelligenza artificiale.