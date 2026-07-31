Francesca Coppola, che cosa fa dopo Temptation Island e come è diventata un fenomeno di Instagram

IPA Filippo Bisciglia

Nel video di presentazione di Temptation Island 2026, Francesca Coppola raccontava il suo rapporto oltre i limiti dell’accettabile con i social del fidanzato: “Ora ne segue 393 e io mi ricordo ogni nome e cognome di tutte le persone che lui segue”. Un controllo capillare, quotidiano, che diceva già tutto sullo stato di salute della coppia.

Oggi che il programma è finito, i numeri di Instagram sono tornati al centro della sua storia, ma stavolta dalla parte opposta: infatti in tre settimane, grazie al programma, la sua popolarità è cresciuta (si pensi a Giovanni che ora sembra che raggiunga 10mila euro a serata vendendo cornetti) sarebbe passata da 9.138 a 103.045 follower, con una crescita del +1.028%, la più alta dell’intera edizione. Nessuno dei suoi compagni di villaggio, nemmeno quelli con numeri assoluti più grandi, ha corso così veloce.

Chi è Francesca Coppola e perché è esplosa sui social

Lo sappiamo già ma facciamo un breve recap. Francesca Coppola ha 25 anni, vive in provincia di Napoli con la sua famiglia e lavora come impiegata in un laboratorio di ottica. Prima del programma conduceva una vita lontana dal mondo dello spettacolo, ed è stata proprio lei a contattare la redazione del reality, convinta di dover fare chiarezza sul rapporto con Danilo D’Angelo, con cui stava insieme, a seconda delle versioni, da due o da quattro anni.

All’origine dei dubbi, alcune presunte conversazioni che Danilo avrebbe avuto con una ragazza su una chat di incontri: lui ha sempre respinto le accuse, sostenendo che quelle chat fossero false e realizzate con l’intelligenza artificiale.

Il paradosso è che poi, senza commentare Danilo e il suo bacio con la single, Francesca è diventata proprio quello che temeva che Danilo sarebbe diventato. Il resto lo ha fatto il percorso nel villaggio, uno dei più movimentati dell’edizione: il legame sempre più intenso con il single Marco, culminato nella decisione di trascorrere la notte nello stesso letto, e sull’altro fronte il bacio tra Danilo e la single Giulia Colacchi, registrato dai microfoni ambientali nella casa delle tentatrici. Uno dei momenti più bassi del programma, superato solo probabilmente da Sabrina che nega il bacio col single Lori.

Al falò di confronto la coppia sembrava finita, poi le scuse di Danilo avevano convinto incredibilmente Francesca a tornare sui suoi passi, e i due erano usciti insieme. Colpo di scena da manuale, che ha tenuto incollato il pubblico fino all’ultima puntata. E che, follower alla mano, ha pagato.

Un mese dopo: la rottura definitiva con Danilo

La favola della seconda chance è durata poco, per fortuna. Nella puntata finale del 29 luglio, dedicata al “mese dopo”, Francesca si è presentata da sola davanti a Filippo Bisciglia: “Quando sono uscita ero confusa, così mi sono sentita con il tentatore Marco e lui l’ha scoperto”. In sostanza Francesca ha fatto ciò di cui incolpava Danilo, anche se Danilo comunque dal canto suo non ci ha lasciati a bocca asciutta. La loro storia è stata un enorme cerchio asfissiante.

“Amare una persona significa sceglierla tutti i giorni. E lei quando ha avuto un’alternativa, non mi ha scelto”, è stato il commento di Danilo, che ha messo la parola fine alla storia. La separazione definitiva è arrivata per volere di lui: un finale ribaltato rispetto a quello che il falò aveva lasciato immaginare.

Cosa fa oggi Francesca, tra il lavoro e il single Marco

Per ora, la neonata popolarità non ha stravolto la sua quotidianità: infatti Francesca continuerebbe a vivere in provincia di Napoli e a lavorare nel laboratorio di ottica, la stessa professione che svolgeva prima di entrare nel villaggio. Sul fronte sentimentale, il nome che circola resta quello del tentatore: forse ci sarebbe una frequentazione con il single Marco Fatata anche fuori dal reality, senza conferme dirette da parte degli interessati.

Purtroppo, le regole non scritte del dopo-Temptation le conosciamo: sponsorizzazioni, comparsate, magari uno studio televisivo che chiama. E poi l’oblio.