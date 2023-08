Maria Carolina e Maria Chiara delle Due Sicilie: chi sono le Principesse di Borbone

Fonte: IPA Maria Carolina e Maria Chiara di Borbone, principesse delle Due Sicilie

Potrebbero servire d’ispirazione al prossimo film Disney. Maria Carolina e Maria Chiara di Borbone-Due Sicilie sono il perfetto ritratto delle principesse raccontate nelle favole, ma trasportate nel 2023. Bionde, belle e affiatate, ormai maggiorenni hanno iniziato a farsi spazio nel mondo dello spettacolo, presentandosi – glamour e affascinanti – sull’ultimo tappeto rosso del Festival di Cannes.

Carolina e Chiara Borbone: le nobili origini

Maria Carolina e Maria Chiara (o, come loro preferiscono, semplicemente Carolina e Chiara) sono le figlie di Carlo Borbone-Due Sicilie e Camilla Crociani, ereditiera figlia dell’ex presidente di Finmeccanica. La Casa dei Borbone-Due Sicilie discende dalla regale dinastia spagnola del Capetingi, che regnò sul Sud Italia fino al 1861. A capo della dinastia oggi c’è Carlo, Duca di Castro che, se la monarchia fosse ancora legale in Italia ed esistesse il regno siciliano, ne sarebbe il re.

Ma, poiché in Italia la monarchia è stata da tempo ripudiata, Carolina e Chiara, nate a Roma rispettivamente nel 2003 e 2005, non possono vantare il titolo di principesse nello Stivale, pur mantenendolo in tutti gli altri paesi monarchici, dodici soltanto in Europa, tra cui il principato di Monaco, dove vivono assieme alla famiglia, spostandosi tra Parigi e Roma.

Principesse alla moda

Nell’albero genealogico di Carolina e Chiara non ci sono solo principesse e regine ma anche una delle modelle più famose della storia: nonna materna è Edoarda Vesselovsky, famosa negli anni ’60 con il soprannome di Edy Vessel, top model che con la sua bellezza conquistò persino Federico Fellini, finendo tra le donne mozzafiato di 8½.

Chissà se è da lei che le principessine hanno ereditato la passione per la moda, entrambe studiano infatti Fashion and Luxury all’Università Internazionale di Monte Carlo e hanno già fatto il loro debutto da modelle, e anche da attrici, partecipando al film Grace di Monaco del 2014, storia della principessa diva con Nicole Kidman come protagonista.

Poliglotte – parlano fluentemente italiano, inglese, francese, spagnolo, portoghese e russo – e ben inserite nel mondo dei salotti bene, le principesse Borbone sono piuttosto popolari anche su Instagram: più di 100mila follower per la primogenita Carolina, poco meno per la più piccola Chiara. Molti guadagnati dopo l’apparizione pubblica allo scorso festival di Cannes.

In occasione della kermesse cinematografica, le sorelle reali hanno mostrato il loro stile, indossando abiti rossi e bianchi (i colori della casa borbonica) firmati da importanti stilisti. Giorgio Armani per Chiara e Valentino e Alberta Ferretti per Carolina. È un duo stilistico vincente, che coordina i propri look non solo agli eventi mondani, ma anche nelle commissioni quotidiane, dove le sorelle si mostrano sempre con outfit ben armonizzati.

I fidanzati reali di Carolina e Chiara di Borbone

Ancora giovanissime, Maria Carolina e Maria Chiara non hanno mai rivelato alcun dettaglio sulla propria vita sentimentale, ma sembra che la più giovane – da poco 18enne – punti a diventare la nuova Beatrice Borromeo. Girano infatti rumors riguardanti una sua relazione con Christian di Danimarca, figlio della principessa Mary e del principe Frederik, futuro re scandinavo.

Una fonte interna al palazzo racconta che Maria Chiara sia stata presentata persino alla regina Margherita, ingombrante nonna del fidanzatino Christian: “hanno preso il tè tutti insieme”. I due sono poi stati avvistati assieme al Gran Premio di Monaco lo scorso maggio e, più recentemente, intenti a gustarsi un buon gelato per le stradine di St. Tropez.