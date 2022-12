“Amici 2022”, Angelina Mango conquista Emma e con la cover emoziona anche Maria

Angelina Mango continua a stupire e a emozionare pubblico, giudici e professori di Amici 2022. La cantante 21enne, figlia dell’indimenticabile Pino Mango, ha vinto la gara degli inediti andata in scena durante la puntata di domenica 11 dicembre. La giovane artista ha incantato con la sua Voglia di vivere e poi ha emozionato tutti, Maria De Filippi compresa, con una cover da brividi di Albachiara di Vasco Rossi.

L’esibizione di Angelina Mango fa impazzire Emma

Una performance da vera star della musica. Angelina Mango ha soltanto 21 anni ma è già un’artista a 360 gradi, dotata di grande talento e carisma da vendere. Dopo aver vinto una sfida di canto appena sette giorni fa (conquistando la possibilità di esibirsi al Capodanno di Canale 5 in diretta da Genova), la giovane è arrivata prima in classifica anche nella puntata di Amici dell’11 dicembre, battendo gli altri ragazzi della scuola con un brano inedito, Voglia di vivere.

A giudicare la performance di Angelina, insieme a Rebecca Staffelli, speaker di Radio 105, c’era anche Emma Marrone, subito rapita dalla voce e dalla capacità della giovane cantautrice di riempire il palco e di catturare, dalla prima all’ultima nota, l’attenzione del pubblico con una facilità e una naturalezza disarmanti.

“Sei fantastica. Wow!”, è stata la reazione a caldo dell’ex vincitrice di Amici. “Hai un’incredibile capacità di coinvolgere il pubblico e di riempire questo palco. Brava, davvero. E il tuo inedito è perfetto per le radio”, ha proseguito Emma, particolarmente entusiasta di quanto visto e sentito.

Nella gara degli inediti, Angelina è arrivata dunque prima in classifica, davanti a Cricca (che ha cantato Se mi guardi così) e Piccolo G (che ha proposto la sua Acquario).

Insieme ai suoi due compagni di podio, Angelina potrà inviare ad alcuni dei produttori più importanti della scena musicale italiana e internazionale, una canzone da lei composta e interpretata, oltre ad avere svariati passaggi nelle principali radio del nostro Paese.

Angelina canta Vasco e fa commuovere anche Maria De Filippi

Subito dopo aver ricevuto il verdetto dei giudici di canto, Angelina Mango è stata richiamata al centro del palco da Maria De Filippi, per interpretare una cover a cui sta lavorando da giorni. La cantante lucana si è seduta al pianoforte e ha intonato una versione speciale, molto intima e personale, sia nel testo che nell’arrangiamento, di Albachiara di Vasco Rossi, uno dei brani simbolo del rocker di Zocca (uscito nel lontano 1979).

“Respiro piano per non far rumore, mi addormento di sera e mi risveglio col sole. Son chiara come un’alba…”, sono state le prime parole intonate da Angelina Mango, sussurrate al microfono in uno studio completamente assorto dalla magica atmosfera creata dalla performance della ragazza, mentre Maria, seduta a pochi metri di distanza, la osservava con occhi pieni di orgoglio e di emozione.

Il percorso di Angelina all’interno della scuola di Amici 2022 è un crescendo di soddisfazioni: la 21enne sembra non aver rivali e, puntata dopo puntata, vince sfide e convince non solo la sua professoressa, Lorella Cuccarini, ma anche gli altri docenti “rivali”, da Rudy Zerbi ad Arisa.