“Amici 22”, Angelina Mango entra nella scuola. Ma il pubblico va contro Lorella

Fonte: IPA Angelina Mango

Una puntata ricca di colpi di scena quella di Amici di Maria De Filippi, che ha visto come sempre cantanti e ballerini sfidarsi e dimostrare tutto il loro talento. A stupire tutti è stato l’ingresso di Angelina Mango, la figlia del noto cantautore, che si è conquistata meritatamente l’ambita maglia della scuola, non senza polemiche.

Amici, Angelina Mango entra nella scuola. Ma il pubblico si scaglia contro la Cuccarini

La notizia si era diffusa a macchia d’olio nei giorni scorsi sul web, e per i fan del programma di Maria De Filippi si è trattata solo di una conferma: Angelina, la figlia di Mango, è entrata nella scuola di Amici. La puntata speciale della domenica pomeriggio si è aperta con la consueta gara di cantanti e ballerini, che hanno dimostrato tutto il loro talento davanti a una giuria esterna e ai loro professori.

Dopo la prova, Lorella Cuccarini e Arisa – a differenza di Rudy Zerbi che ha voluto riflettere su chi tra i ragazzi sia meritevole della maglia – hanno concordato di mandare in sfida immediata Ascanio, che si era piazzato tra gli ultimi posti nella classifica stilata da Dardust. Il giovane cantante ha dovuto vedersela con Angelina Mango, figlia del noto cantautore scomparso prematuramente nel 2014 a causa di un attacco cardiaco fulminante, che ha conquistato il banco dopo aver affrontato una gara giudicata da Carlo Di Francesco, ex docente di canto della scuola e musicista.

Angelina è cresciuta nel mondo della musica: la secondogenita di Mango e di Laura Valente – che ha lavorato come seconda cantante dei Matia Bazar – sta coltivando la sua passione. La ragazza ha stupito tutti con la sua voce limpida e la padronanza del palco, coinvolgendo il pubblico nello studio che l’hanno accolta nella scuola di talenti con grandi applausi. Anche gli utenti dei social hanno apprezzato l’ingresso della giovane, ma lo stesso non può dirsi della scelta di Lorella Cuccarini.

Su Twitter gli utenti si sono scagliati contro l’insegnante di canto, che ha scelto di mandare in sfida Ascanio e non Niveo, da tantissimi ritenuto non meritevole del banco. Il ragazzo infatti non ha certo dato il meglio di sé nelle ultime esibizioni, risultando spesso non intonato e fuori tempo.

Amici, le novità del cast

La classe della scuola di Amici ha subito dei cambiamenti: oltre ad Angelina Mango, ha fatto il suo ingresso anche una nuova ballerina. Si tratta di Isobel Kinnear, ragazza australiana diciannovenne che su Instagram – dove conta più di 18mila follower – ha già messo in mostra le sue abilità nella danza.

La giovane ha preso il posto di Claudia, allieva di Raimondo Todaro, che in più di un’occasione aveva affermato di non essere pienamente convinto delle capacità della ballerina della sua scuderia. Poche settimane fa la ragazza era finita nel mirino di Alessandra Celentano, che aveva commentato le sue esibizioni “massacrandola”: “È sempre moscia, non mi piace il suo movimento. Rende tutte le coreografie cupe”. In quell’occasione gli utenti sui social le avevano dovuto dare ragione: Claudia non ha conquistato il pubblico, ma la sua carriera non finirà certamente qui.