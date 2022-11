“Amici 22”, nuovi ingressi: nella Scuola la figlia di un famoso cantautore

Fonte: IPA Angelina Mango

Figlia d’arte, con un nome pesantissimo che porta con grande onore. Lei è Angelina Mango, figlia di Pino Mango e dell’ex Matia Bazar Laura Valente, ed è appena entrata nella scuola di Amici di Maria De Filippi. La notizia arriva dalle anticipazioni della puntata del 20 novembre in onda su Canale5 dalle 14 e nella quale, oltre alle sfide tra i concorrenti titolari, c’è stato un nuovo e brillante ingresso.

Chi è Angelina, la figlia di Pino Mango

Classe 2001, la figlia di Pino Mango è nata a Maratea ma è cresciuta a Lagonegro, in Basilicata. Non poteva che crescere accompagnata dalla musica, con la voce incredibile della madre e il senso musicale del papà, scomparso troppo presto mentre si trovava in concerto a Policoro, nel 2014.

Appassionata di musica fin da bambina, pubblica il suo primo album a 20 anni, intitolato Monolocale, portando la sua arte in diverse importanti esperienze dal vivo. Ha inoltre provato a partecipare al Festival di Sanremo 2022: è stata una delle voci di Sanremo Giovani, senza purtroppo raggiungere la fase finale delle selezioni.

Il successo radiofonico è invece arrivato con Formica, brano che anticipa Walkman, il singolo prodotto da Tiziano Ferro con Marco Sonzini ed Enrico Brun, oltre che della stessa Angelina.

La giovanissima figlia di Pino Mango è entrata nella scuola di Amici di Maria De Filippi attraverso una regolare sfida giudicata da Carlo Di Francesco, ex docente di canto della scuola e musicista. Il commissario esterno l’ha preferita ad Ascanio, che Lorella Cuccarini aveva mandato in sfida immediata dopo essere finito in coda alla classifica della gara canto stilata da Dardust.

Fonte: Getty Images

La vita di Angelina Mango prima di Amici

Lasciata l’amata Basilicata, nella quale è cresciuta, Angelina Mango si è trasferita a Milano per dare respiro alla sua carriera e inseguire il sogno che è stato quello dei suoi genitori e che sta però realizzando con uno stile tutto suo. Ha un fratello, Filippo, con il quale condivide la passione per la musica. Lui è, infatti, un ottimo batterista.

La sua carriera è agli inizi, ma Angelina è già molto apprezzata dalla critica e dai grandi della musica, come Tiziano Ferro. Rituali è il suo ultimo singolo in duetto con Nashley, che arriva dopo Formica e Walkman. Sul palco del tour di Giovanni Caccamo e Michele Placido, è stata anche una delle artiste del Concerto del Primo Maggio in Piazza San Giovanni a Roma. Ha preso parte a diverse trasmissioni tv, come Via dei Matti numero 0 con Stefano Bollani e Valentina Cenni.

Quando va in onda l’ingresso ad Amici

La sua ammissione nella Scuola emerge dalle anticipazioni riportate da Superguida TV, in collaborazione con Amici News. La sfida dovrebbe andare in onda durante la puntata speciale di domenica 20 novembre, con la conduzione di Maria De Filippi. È quindi un’allieva del programma a tutti gli effetti, ma il suo posto non è di certo assicurato fino al Serale. Come gli altri concorrenti, anche lei dovrà sottoporsi alle sfide e dimostrare tutto il suo valore per mantenere il banco conquistato attraverso la sfida contro Ascanio.