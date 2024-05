Fonte: IPA Angelina Mango

Filippo è il fratello di Angelina Mango, grande protagonista e vincitrice del Festival di Sanremo 2024 nonché rappresentante italiana a Eurovision. Come lei, ha ereditato il talento artistico dai suoi genitori – Pino e Laura Valente – ed è uno stimato musicista che ha già una lunga carriera alle spalle. È stato più volte sul palco insieme a sua sorella, che supporta in ogni suo passo, ed è stato tra gli arrangiatori della versione de La Rondine che ha portato sul palco del Teatro Ariston nella serata della cover.

Chi è Filippo Mango

Classe 1995, è un batterista di professione. Nonostante la sua giovane età, il figlio di Pino Mango ha iniziato a lavorare nel mondo della musica fin da ragazzo, affiancando il padre negli ultimi progetti musicali iniziati prima di venire a mancare prematuramente l’8 dicembre 2014 mentre si trovava in concerto a Policoro. Riservatissimo e molto legato a sua sorella Angelina, col tempo è diventato un suo grande punto di riferimento e uno dei segreti della sua carriera. Lei ha infatti più volte dichiarato di basare tutto sul suo supporto, che ritiene indispensabile per il suo successo.

Immancabile nel dietro le quinte del Festival di Sanremo che ha vinto con il brano La noia, Filippo Mango è stato spesso sul palco insieme a lei e non solo per supportarla moralmente ma per suonare la batteria e accompagnare i brani più belli del suo repertorio agli inizi. È inoltre molto discreto e non ama mostrarsi, se non è espressamente richiesto dai suoi impegni lavorativi.

Dopo la scomparsa di Pino Mango, avvenuta quando non aveva ancora 20 anni, Filippo si è stretto nel suo dolore insieme alla sorella Angelina Mango e alla madre Laura Valente, che ha tenuto salde le redini della famiglia in un momento di grande fragilità. Il cantautore lucano non era infatti solamente un artista ma era soprattutto un grandissimo padre e marito, che ha inevitabilmente lasciato un vuoto enorme nella sua famiglia e nel pubblico che lo ama ancora moltissimo. Da qui, l’esigenza di Laura Valente di assicurare un ambiente stabile per i suoi figli in cui non mancasse il sostegno e l’amore che Mango avrebbe voluto per loro.

Filippo Mango su Instagram

Il profilo di Filippo Mango contiene moltissime immagini che riguardano la sua attività artistica, che è sicuramente al centro della sua vita. Non mancano poi la foto di sua sorella, insieme a quelle degli spartiti de La Rondine che ha contribuito a scrivere, mentre mancano praticamente del tutto quelle tratte dalla sua vita privata, che ama tenere riservata e separata dal suo lavoro.

La famiglia Mango è infatti nota per la sua estrema riservatezza, per il garbo con il quale sono soliti mostrare le emozioni e per la dignità con la quale hanno affrontato la perdita di Pino che inevitabilmente era finita sotto i riflettori. A distanza di anni, di quei giorni rimane un amaro ricordo mentre della sua musica rimane ogni cosa, compreso il talento dei suoi figli che onorano la sua memoria lavorando con rispetto e abnegazione, proprio come avrebbe voluto lui.