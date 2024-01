Chi è Laura Valente, la mamma famosa di Angelina Mango

Ora conosciuta come la mamma di Angelina Mango, Laura ha segnato il panorama musicale italiano come la voce inconfondibile dei Matia Bazar

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: Getty Images Angelina Mango

Nel vibrante e colorato universo dello spettacolo, spesso assistiamo a storie dove il talento e l’amore per l’arte si intrecciano e si trasmettono di generazione in generazione. Un esempio emblematico di questa meravigliosa eredità artistica è Laura Valente, conosciuta nel mondo della musica come la mamma di Angelina Mango. La storia di Laura nel panorama musicale italiano è ricca e affascinante.

Chi è Laura Valente, la mamma di Angelina

Nel mondo dello spettacolo, è comune che il talento e la passione per l’arte si tramandino di generazione in generazione. È il caso di Laura Valente, mamma di Angelina Mango, un nome che riecheggia nel panorama musicale italiano con una storia ricca e affascinante. Laura, conosciuta con il vero nome di Laura Bertolotti, ha impresso la sua voce nell’immaginario collettivo come voce femminile dei Matia Bazar dal 1990 al 1998, subentrando ad Antonella Ruggiero. La sua carriera, tuttavia, non si limita a questo: Laura è anche una solista di talento, con una voce che ha saputo incantare e emozionare.

La vita di Laura è stata segnata da un amore profondo e artistico con Giuseppe Mango, con cui è rimasta fino alla sua improvvisa scomparsa nel 2014. Questo legame ha creato un ambiente familiare intriso di arte e musica, un terreno fertile per la nascita e la crescita del talento di sua figlia, Angelina Mango. Non sorprende, quindi, che nelle vene di Angelina scorra lo stesso sangue artistico, una miscela di passione e dedizione per la musica.

Fonte: Getty Images

Il video virale su Tik Tok di Angelina Mango

Recentemente, un siparietto familiare che vede protagoniste Laura Valente e sua figlia Angelina Mango ha conquistato il cuore dei fan sui social. Nel video, Angelina inizia cantando alcuni versi di Voglia di vivere, esibendosi poi a Deejay On Stage 2023. La scena si anima quando Laura, tentando di seguire la figlia nel canto, confonde le parole della canzone, suscitando l’ilarità di Angelina e degli spettatori.

La reazione spontanea e giocosa di Angelina nel correggere la madre è un chiaro esempio dell’alchimia e dell’intesa che regna tra le due, dimostrando che, nonostante la fama e il talento, restano una famiglia unita e scherzosa. Il video si conclude con un simpatico errore di Laura, che canta un verso modificato della canzone, suscitando il sorriso complice di Angelina. La didascalia “Mia mamma non sa i miei testi” aggiunge un tocco di umorismo genuino a questo momento di vita quotidiana, che ci ricorda come dietro ogni grande artista ci sia una famiglia, con le sue dinamiche e i suoi momenti di leggerezza.

La musica nel DNA: il legame tra Laura e Angelina

La relazione tra Laura Valente e Angelina Mango è un chiaro esempio di come il talento e la passione per la musica possano essere un legame profondo tra genitori e figli. Laura, con la sua storica carriera e il suo contributo significativo alla musica italiana, ha sicuramente influenzato e ispirato la figlia. D’altra parte, Angelina, con la sua freschezza e la sua modernità, rappresenta una nuova generazione di artisti che, pur attingendo dall’esperienza dei propri genitori, si fanno strada con un’identità unica e distintiva.

La loro storia, fatta di successi, di intimità familiare e di un legame indissolubile con la musica, è un chiaro esempio di come l’arte possa unire e definire le relazioni familiari. Laura Valente, mamma di Angelina Mango, non è solo una voce nota della musica italiana ma è anche un esempio di madre che ha saputo trasmettere alla figlia non solo un talento, ma anche una passione e un approccio alla vita ricco di creatività e amore per l’arte. La storia di Laura Valente e Angelina Mango ci ricorda che la musica non è solo un’arte, ma anche un linguaggio di famiglia, una melodia che si tramanda e si evolve, arricchendo le vite di chi la vive e la condivide.