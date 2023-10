Un’estate ricca di successi e soddisfazioni: per Angelina Mango si tratta di un periodo d’oro, che ha raccontato a Verissimo, ospite del salotto di Silvia Toffanin. La giovane cantante, che lo scorso anno ha conquistato il pubblico di Amici ritagliandosi il suo spazio nel mondo della musica, si è raccontata tra emozioni e l’amore per la sua famiglia.

Angelina Mango, il ricordo di papà Pino

Da quando è approdata nella scuola di Amici, Angelina Mango non ha mai fatto mistero di essere una figlia d’arte. I suoi genitori sono infatti due dei cantanti più apprezzati del panorama italiano, Mango, scomparso l’8 dicembre del 2014, dopo un malore che l’ha colpito sul palco, e Laura Valente, voce per tanti anni dei Matia Bazar.

A Verissimo la giovane cantante ha raccontato della sua estate da sogno, fatta di grandi successi, in giro per l’Italia tra concerti e appuntamenti con la sua musica, ricordando quanto l’anno appena trascorso sia stato un vero tornado di emozioni, tra la partecipazione al talent show di Maria De Filippi e il successo travolgente che ne è derivato.

Ma a supportare la sua carriera c’è sempre stata la sua famiglia: “Mia mamma e mio fratello sono il mio punto di riferimento, sono come le mie gambe, ci supportiamo: anche quando siamo lontani mi seguono e mi aiutano. Non capita a tutti di avere una famiglia così unita e piena d’amore: sono molto fortunata”.

Angelina già durante la sua partecipazione ad Amici aveva parlato del rapporto con mamma Laura, la sua ancora: “Mia mamma è la persona che stimo più al mondo – aveva confessato – lei mi ha insegnato che le scelte migliori che si possono fare sono quelle che fai per amore. Lei effettivamente ha fatto tutto per amore, tutte le decisioni che ha preso sono state prese per amore”.

Impossibile poi non menzionare papà Pino, che si è sempre dedicato alla famiglia e alla musica: “Papà mi ha lasciato la gentilezza, il duro lavoro, la responsabilità di avere un talento che non basta a se stesso e che va coltivato, va accompagnato e va sviluppato”.

Angelina Mango e l’amore

Sebbene sia molto riservata per quanto riguarda la sua vita sentimentale, Angelina Mango è legata ad Antonio Cirigliano, il suo chitarrista. Un amore nato proprio dalla passione comune per la musica, e che continua ancora oggi, tra un concerto e l’altro in giro per l’Italia.

I due all’inizio erano solo amici, ma pian piano è sbocciato un sentimento che li ha tenuti insieme anche dopo l’avventura ad Amici. La giovane cantante raramente ha parlato del suo legame con il ragazzo all’interno della scuola, svelando solo di avere al suo fianco una persona molto speciale e che questa le sarebbe stata a fianco fin dalla scomparsa prematura del suo papà.

Nel salotto di Silvia Toffanin però Angelina si è sbilanciata sul suo rapporto con Antonio, ammettendo l’importanza di questa relazione: “Condividiamo tantissime cose, passiamo tanto tempo insieme. Io sono un po’ pazzerella e starmi accanto non è facile, quindi vuol dire che ci vogliamo bene“.