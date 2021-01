Sanremo 2021, arriva il verdetto per Fedez e Francesca Michielin

editato in: da

È bastato un piccolo errore di Fedez, per mettere a rischio la partecipazione sua e di Francesca Michielin alla 71esima edizione del Festival di Sanremo. Il cantante, infatti, ha per errore pubblicato su Instagram un brevissimo pezzo della canzone che porterà in gara con la sua collega.

Il video è stato presente tra le stories del profilo Instagram di Fedez solo per alcuni minuti. Probabilmente, infatti, il cantante, divertito dalla reazione del figlio Leone al suo nuovo brano, si è dimenticato di togliere l’audio alle immagini pubblicate. Una svista che, però, non è passata inosservata ai suoi follower che, immediatamente, hanno capito cosa stava succedendo e cosa poteva comportare l’errore. In molti, così, si sono chiesti se il marito di Chiara Ferragni e Francesca Michielin fossero a rischio esclusione.

Dopo ore di attesa, a chiarire l’accaduto ci ha pensato direttamente la Rai, che, analizzato bene il caso, ha annunciato che non sarà preso nessun tipo di provvedimento nei confronti di Fedez e Francesca Michielin:

A seguito del video postato su Instagram da Fedez – ha fatto sapere la Rai – nella giornata del 30 gennaio scorso, contenente alcuni secondi del brano presentato insieme a Francesca Michielin, in gara per il Festival sezione Big, l’Organizzazione del Festival e la Direzione Artistica di Sanremo 2021, pur esprimendo serio biasimo per l’accaduto, non ritengono di dover prendere alcun provvedimento in merito.

Stando a quanto affermato dalla Rai, infatti, la durata del video pubblicato dal cantante è troppo breve per poter rivelare la canzone. Inoltre, Fedez sarebbe riuscito a rimuovere in tempo il contenuto, limitando, così, la sua diffusione. Per questo, il brano mantiene la caratteristica di novità richiesta dal regolamento del Festival di Sanremo e può, per tanto, partecipare alla competizione.

Fedez e Francesca Michielin, che fino a questo momento hanno preferito la via del silenzio possono, quindi, finalmente tirare un sospiro di sollievo. Potranno, infatti, salire sul palco dell’Ariston per vivere le magnifiche emozioni che solo il Festival di Sanremo può regalare a chi fa della musica la propria passione e il proprio mestiere. I due, ora che hanno scampato il pericolo di gravi provvedimenti, commenteranno l’accaduto?