Fedez a Sanremo con Francesca Michielin: il commento di Chiara Ferragni

editato in: da

Fra i cantanti che calcheranno il palco di Sanremo c’è anche Fedez in coppia con Francesca Michielin. A sostenere il rapper Chiara Ferragni che insieme al piccolo Leone ha seguito in tv l’annuncio della sua partecipazione. Fervono i preparativi per il Festival di Sanremo 2021 e fra gli artisti più attesi fra quelli scelti da Amadeus c’è proprio Fedez.

Il cantante sarà all’Ariston con l’amica Francesca Michielin e porterà il brano Chiamami per nome. La notizia ha emozionato il pubblico, ma soprattutto Chiara Ferragni che su Instagram ha postato alcuni video in cui applaude il marito e fa il tifo per lui. Entusiasta anche il piccolo Leo che ha fatto il suo in bocca al lupo al rapper in un video tenerissimo.

Mentre Amadeus annunciava in tv la partecipazione di Fedez a Sanremo 2021, Chiara Ferragni ha condiviso alcune Stories molto emozionanti per il marito. L’influencer ha confessato che il marito era molto teso e ci ha scherzato su, dicendo: “Speriamo che non sbaglia la frase”. Quando il rapper e Francesca Michielin hanno conquistato la scena, sorridenti ed emozionati, Chiara ha scritto: “Siete stupendi!”. Insomma, la fashion blogger sembra molto entusiasta per questa nuova avventura di Fedez e pronta a stargli vicino e sostenerlo. La coppia, nonostante il periodo, è riuscita a ritagliarsi un po’ di felicità. Chiara infatti è incinta del secondo figlio, che sarà una femminuccia, mentre solo qualche giorno fa marito e moglie hanno ricevuto il prestigioso Ambrogino d’Oro per il loro impegno sociale durante la pandemia.

Non resta che attendere i prossimi mesi per vedere Fedez e Francesca Michielin a Sanremo. I due artisti sono senza dubbio fra i più attesi. Amici e colleghi da diversi anni, hanno già collaborato insieme nel 2014 creando la hit di successo intitolata Magnifico. “In quest’epoca che ci ha derubati della musica dal vivo – ha spiegato Fedez su Instagram – Sanremo rappresenta non solo il palco più importante di Italia, ma anche l’unico. Grazie Francesca e grazie Sanremo, mi state restituendo la magia della musica dal vivo”. A commentare la partecipazione al Festival anche Francesca: “Torno all’Ariston – ha svelato -, un palco che mi ha regalato delle emozioni indimenticabili. Tutto questo potevo farlo solo con un amico come Fedez (te lo dico già, prima di scendere quelle scale, ti stringerò fortissimo la mano ogni volta e sarà ancora una figata). Sanremo noi ci siamo!”.