Fonte: Getty Images Chiara Ferragni e Fedez

La favola d’amore che legava Chiara Ferragni e Fedez sembra ferma a un importante bivio. I due coniugi, infatti, hanno entrambi confermato le loro problematiche e la separazione, almeno momentanea, delle loro vite. L’imprenditrice digitale ha raccontato la delicata situazione sentimentale in cui si trova a Fabio Fazio, durante una puntata della trasmissione Che tempo che fa, mentre il rapper si è aperto nella seconda puntata della stagione 2024 di Belve, incalzato dalle domande di Francesca Fagnani.

Nel corso di quest’ultima intervista, Fedez ha anche svelato che il caso Pandoro ha seriamente influito sulla rottura del suo matrimonio, perché, a suo dire, la questione giudiziaria e mediatica poteva essere gestita meglio dalla moglie, condannata al pagamento di una multa dall’Antitrust, insieme a due delle sue società, Tbs crew e Fenice. Alcune delle aziende di Chiara Ferragni e Fedez, però, avrebbero ricevuto degli ingenti aiuti statali nell’ultimo anno.

Chiara Ferragni, gli aiuti pubblici alle sue società

Chiara Ferragni sta vivendo un periodo complicato che ha avuto inizio lo scorso dicembre con la sanzione ottenuta dall’Antitrust per lo scandalo Balocco. L’influencer, infatti, è stata condannata al pagamento di un indennizzo per pratica commerciale scorretta e, insieme a lei, sono state obbligate al pagamento di una multa anche due delle sue società, Tbs crew e Fenice. Chiara Ferragni, infatti, è a capo di un vero e proprio impero. L’imprenditrice digitale è al comando di ben tre società che hanno un fatturato molto importante. Alcune di queste imprese sono state anche destinatarie nell’ultimo anno di diversi sussidi statali.

Secondo quanto evidenziato dal Registro nazionale degli aiuti di Stato (Rna), le società di Chiara Ferragni hanno ricevuto nel 2023 ben 150.792,53 euro di aiuti pubblici, come riportato da Open. In particolare, l’azienda Sisterhood avrebbe ottenuto ben 116.023 euro di agevolazioni Irap grazie agli incentivi varati in seguito alla pandemia dovuta al Covid-19. Per lo stesso motivo avrebbe ricevuto una detrazione di 16.818 euro anche la Tbs Crew srl. L’altra società di Chiara Ferragni, la Fenice srl, ha ricevuto nel 2023, invece, 17.951,53 euro dalla Regione Lombardia.

Fedez, gli importi dei sussidi economici

Così come Chiara Ferragni, anche Fedez è coinvolto in un gruppo imprenditoriale, che viene amministrato, però, dai suoi genitori. Eventualità, questa, che l’ha fatto entrate in polemica con il Codacons, che affermava che il rapper si fosse dichiarato nullatenente.

Le diverse società del rapper avrebbero ricevuto, a loro volta, dei sussidi economici dallo stato. Sempre per aiutare le imprese, colpite dalla crisi economica dovuta al Covid-19, la ZDF srl avrebbe ricevuto nel 2024 ben 270.456 euro. Per lo stesso motivo, un’altra società che gestisce gli interessi di Fedez, la Zedef, avrebbe ricevuto un sussidio economico di 10.355 euro. L’altra società del gruppo, la Doom srl, avrebbe ricevuto un contributo dalla Regione Lombardia. L’importo dell’aiuto statale sarebbe, in questo caso, molto minore. Infatti l’impresa avrebbe ottenuto solo 1.362,96 euro, come certificato dal Registro nazionale degli aiuti di Stato (Rna).

Il rapper, che ha di recente confermato la sua crisi con la moglie a Belve, si è, di recente, trasferito in una nuova casa che sarebbe ampia ben 400 metri quadri e si troverebbe in zona Castello Sforzesco, sempre a Milano.