Fonte: Getty Images Chiara Ferragni

Il momento difficile di Chiara Ferragni non sembra avere una fine. L’imprenditrice digitale, infatti, starebbe ancora vivendo gli strascichi dello scandalo del caso Pandoro, che l’ha colpita in pieno nelle prime settimane di dicembre. Dopo la multa dell’Antitrust ai danni di Chiara Ferragni e le indagini per truffa, infatti, l’influencer ha vissuto una vera e propria perdita di consensi, che, ancora adesso non sembra arrestarsi. Dopo quasi cinque mesi dalla condanna ricevuta, l’imprenditrice digitale, infatti, continuerebbe a perdere followers e i numeri delle defezioni sarebbero davvero importanti.

Chiara Ferragni, i followers persi nell’ultimo mese

Chiara Ferragni è ancora nell’occhio del ciclone e starebbe vivendo una vera e propria crisi sia a livello sentimentale che professionale. L’influencer, infatti, negli ultimi mesi e dopo lo scoppio dello scandalo del Pandoro, ha dovuto affrontare delle difficoltà rivelanti in diversi aspetti della sua vita. Chiara Ferragni ha confermato la crisi matrimoniale con Fedez a Che tempo che fa e anche il rapper ha raccontato la loro lontananza attuale, durante un’intervista a Belve. Secondo un’indiscrezione di Fabrizio Corona, però, sarebbe già separata e pronta a chiedere il divorzio.

Ai problemi sentimentali si aggiungono quelli professionali perché le aziende di Chiara Ferragni starebbero ancora vivendo le conseguenze dello scandalo Pandoro, anche se il momento di difficoltà è stato smentito. Ma anche la stessa imprenditrice digitale sembra vivere una crisi in immagine, che si rifletterebbe nella continua perdita di followers del suo account personale.

Infatti, anche nell’ultima settimana, Chiara Ferragni avrebbe subito la perdita di ben 100mila followers, un numero impressionante che è ancora più significativo se si considera che, dall’avvio della crisi, l’influencer ne avrebbe persi addirittura 700mila, come riportato da Il Giornale.

Chiara Ferragni, gli sviluppi del caso Pandoro

L’Antitrust ha deciso, lo scorso dicembre, di condannare Chiara Ferragni, le sue società Fenice e Tbs Crew e la Balocco al pagamento di un ingente multa per la presunta pubblicità ingannevole del dolce natalizio in edizione speciale, firmato dall’influencer. Questa decisione che ha avuto una grande risonanza e ha portato, in seguito, a un’indagine per truffa, è stata impugnata dalla stessa imprenditrice digitale e dalle sue imprese.

Chiara Ferragni, infatti, ha presentato ricorso contro la decisione dell’autorità giudiziaria e il caso verrà discusso durante un’udienza fissata per il prossimo 17 luglio davanti al Tar del Lazio. Anche la società Balocco si è opposta alla condanna e dovrà difendere i suoi interessi in udienza lo stesso giorno.

Secondo il Codacons, però, questi ricorsi sarebbero inaccettabili e punterebbero a scaricare ogni responsabilità al consumatore stesso che avrebbe mal interpretato i messaggi pubblicitari decisi dalle tre aziende e comunicati anche dalla stessa Chiara Ferragni. Al centro della diatriba le somme versate in beneficenza che sarebbero state devolute solo dalla Balocco ma non in conseguenza e in proporzione alle vendite del dolce natalizio, come la pubblicità, secondo l’Antitrust, avrebbe fatto intendere. Anzi, la somma sarebbe stata versata prima della pubblicazione della promozione pubblicitaria con una somma fissa già concordata. Nessun versamento, invece, sarebbe stato fatto dalla stessa Chiara Ferragni e dalle sue società, coinvolte nell’iniziativa.