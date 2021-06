Amici, nuovi progetti per Giulia Stabile: avrà un programma tutto suo

editato in: da

Giulia Stabile: fidanzato, genitori, TikTok e la vittoria ad Amici 2021

Sembra essere un periodo d’oro per Giulia Stabile: la ballerina, vincitrice dell’ultima edizione di Amici, sta continuando a sorprendere tutti con il suo talento. La giovane, che ha conquistato gli spettatori grazie alle sue capacità straordinarie e alla sua simpatia, è pronta per una nuova sfida, quella di un programma tutto suo.

Giulia del resto è stata una degli allievi più amati della scuola di talenti: ha saputo coinvolgere un pubblico – anche quello lontano dal mondo della danza – con le sue eccezionali abilità interpretative, e ha conquistato tutti con la sua personalità e la risata contagiosa.

Per questo Maria De Filippi l’ha voluta fortemente nella sua scuderia, offrendole una grande opportunità: si tratta di un nuovo progetto prodotto dalla Fascino P.G.T. Sulle pagine social di Witty Tv infatti è comparso un nuovo messaggio: “Ci sono persone che a volte ‘meriterebbero’ proprio un gavettone e tu, a chi vorresti farlo? Scrivici su faiungavettone@fascinopgt.it, la nostra Giulia Stabile è pronta ad aiutarti!”.

Nel video una ragazza contatta la giovane ballerina per fare un gavettone al fidanzato troppo concentrato su sé stesso, intento ad ammirarsi i muscoli. La Stabile allora risponde divertita alla chiamata, e rovescia al ragazzo un secchio d’acqua mentre lui, ignaro, prende il sole sulla sdraio.

Al momento non si conoscono altri dettagli sul programma, ma nel frattempo sono già partite le adesioni per chiunque voglia fare un gavettone con la complicità della simpatica ballerina. Potrebbe trattarsi di un progetto destinato al web, una trasmissione leggera perfetta per l’estate e dedicata a un pubblico di giovani e giovanissimi.

Per Giulia Stabile si tratta di una nuova avventura dopo il trionfo nell’ultima edizione di Amici: la giovane infatti ha annunciato di volersi dedicare ancora alla danza e che presto farà un viaggio oltreoceano, a Los Angeles, per perfezionare gli studi. Nel frattempo però pare che abbia già sostenuto i provini per la prossima edizione del talent di Maria De Filippi, che da anni accoglie i migliori ex allievi nel cast dei professionisti.

Sono tantissimi infatti quelli che sperano di rivedere Giulia nel programma e anche Veronica Peparini, in una recente intervista, aveva commentato la possibilità di un suo ingresso tra i professionisti: “Io glielo auguro, se lo desidera. Adesso non lo posso dire ancora, se sarà si saprà a breve. Ha tutte le carte in regola, è una brava ballerina”.