U&D, Maria De Filippi conferma Tina e Gianni come opinionisti

editato in: da

Uomini e Donne: chi è Giacomo Czerny, il tronista che ha scelto Martina

Uomini e Donne si è concluso da poco, svelando le scelte dei giovani tronisti Samantha Curcio, Giacomo Czerny e Massimiliano Mollicone e chiudendo (almeno in parte) le vicende del Trono Over, che quest’anno ha visto Gemma Galgani alle prese con una nuova, inaspettata “rivale”, la splendida Isabella Ricci.

Ma tra scelte, esterne, litigi e nuovi amori nel dating show c’è un’unica certezza, anzi due: gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. Due pietre miliari del programma ideato da Maria De Filippi sui quali puntualmente, ogni estate, aleggia la possibilità che perdano le “sedute” che occupano ormai da anni.

Stando a Blasting News, però, i due opinionisti non perderanno la poltrona. La nuova edizione di Uomini e Donne è confermata e partirà a settembre 2021 e con essa potremo rivedere sul piccolo schermo anche le lacrime, le risate e i commenti al vetriolo degli intramontabili Tina e Gianni.

Venticinque anni e non sentirli, sarebbe il caso di dire. Uomini & Donne riesce a tenere incollati alla tv milioni di telespettatori che ormai vivono la striscia quotidiana come un imperdibile “ammazzacaffè” post-pranzo. E se da una parte il grande successo del dating show si deve a Maria De Filippi, che ha saputo rinnovare la sua creatura televisiva portandola al successo anche durante l’emergenza Covid-19 (con tutte le difficoltà del caso), dall’altra sono proprio Tina Cipollari e Gianni Sperti a dargli una marcia in più.

Gianni Sperti, ex ballerino e storico ex di Paola Barale, si distingue per la sua assoluta sincerità e per il suo modo di fare mai sopra le righe. Anzi, quando Gianni perde le staffe c’è poco da star tranquilli: capita raramente, ma se accade ha sempre degli ottimi motivi.

Tina Cipollari non ha bisogno di presentazioni, lei che con le sue mise eccentriche e tempestate di paillettes giorno dopo giorno non perde occasione per dire ciò che pensa. I rapporti con Dame e Cavalieri non sono sempre idilliaci e il suo temperamento peperino talvolta scatena un vero putiferio in studio. Da anni ormai si susseguono i coloriti siparietti tra lei e Gemma Galgani, con la quale intercorre un rapporto di amore-odio destinato a perdurare.

Uomini & Donne tornerà a settembre con nuovi tronisti, ma al momento Maria De Filippi non ha dato alcuna conferma sui nuovi personaggi presenti in studio. Stando alle indiscrezioni, tra i papabili ci sarebbero Matteo Ranieri, che è già stato corteggiatore durante il trono di Sophie Codegoni, e Francesco Chiofalo, già protagonista di Temptation Island con la ex Selvaggia Roma.