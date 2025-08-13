Dopo una foto al pronto soccorso che ha allarmato i fan, Tina Cipollari chiarisce: era lì per un’amica e ora si gode le vacanze in Sardegna

IPA Tina Cipollari, arriva la smentita sull'ospedale

Paura per Tina Cipollari, storica opinionista di Uomini e Donne: nelle ultime ore è circolata sui social una sua foto al Pronto Soccorso di Olbia, che ha immediatamente allarmato i fan. Fortunatamente, però, la diretta interessata ha presto chiarito tutto: si trovava in ospedale solo per accompagnare un’amica e le sue condizioni sono ottime.

Tina Cipollari al pronto soccorso: la foto che ha fatto preoccupare i fan

La notizia della presenza di Tina Cipollari in ospedale ha fatto subito il giro del web. Tutto è partito da una segnalazione inviata alla blogger Deianira Marzano, nota esperta di gossip, che ha condiviso lo scatto incriminato su Instagram.

Nella foto si vede la vulcanica Tina seduta nell’atrio del pronto soccorso di Olbia, occhiali da sole in viso e snack alla mano, apparentemente tranquilla. Eppure, nonostante l’aria rilassata dell’opinionista, l’immagine ha scatenato un immediato tam-tam mediatico e molti si sono chiesti preoccupati cosa le fosse successo.

In mancanza di spiegazioni ufficiali nelle prime ore, le ipotesi hanno iniziato a circolare. C’è chi temeva un malore improvviso, chi supponeva si trattasse di una visita di controllo non urgente. Qualcuno già avanzava la possibilità che Tina fosse lì semplicemente per accompagnare un amico o un parente bisognoso di cure.

La smentita di Tina Cipollari: “Stavo accompagnando un’amica”

Per placare l’ondata di voci e preoccupazioni, la risposta di Tina Cipollari non si è fatta attendere. Qualche ora dopo è arrivata la sua presa di posizione ufficiale sui social: l’opinionista di Uomini e Donne ha rotto il silenzio con una story su Instagram, nella quale ha chiarito finalmente la situazione.

Tina ci ha tenuto a rassicurare tutti con un messaggio diretto: “Volevo rassicurare tutte le persone che si sono preoccupate per me a causa della foto che si è diffusa oggi. Ero sì in ospedale, ma per accompagnare una mia amica che aveva una visita di controllo. Grazie a tutti per il bene e l’affetto”.

E così è finito il dramma in questo azzurro mare d’agosto. Quello che non si sa è che Tina è nota per la sua discrezione sulla vita privata: non sorprende quindi che non abbia fornito ulteriori dettagli sull’identità dell’amica o sul motivo specifico della visita, né era tenuta a farlo.

Archiviato il falso allarme, Tina Cipollari sta bene e può finalmente godersi in tranquillità il resto delle vacanze. In questi giorni, infatti, l’opinionista si trova in Sardegna per il periodo di pausa estiva. Come molti altri volti noti, ha scelto le splendide spiagge della Costa Smeralda per rilassarsi ad agosto.

Tina Cipollari pronta a tornare a Uomini e Donne a settembre

Terminata la pausa estiva, Tina Cipollari è pronta a tornare protagonista in tv. A settembre la ritroveremo regolarmente nello studio di Uomini e Donne, nella nuova stagione del dating show di Maria De Filippi.

La sua presenza come opinionista è già stata confermata (anche perché diversamente chi lo guarderebbe il programma?) al fianco dell’inseparabile collega Gianni Sperti. C’è da scommettere che la verace Tina riprenderà subito i suoi iconici battibecchi con la “nemica-amica” Gemma Galgani, appuntamenti ormai immancabili e amatissimi dal pubblico della trasmissione.

D’altra parte, nessuno meglio di Tina sa come animare lo studio: la Cipollari tornerà a commentare tronisti e corteggiatori (e la dama Gemma Galgani) con la schiettezza e l’ironia che da sempre la contraddistinguono.