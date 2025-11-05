Tina Cipollari, quanto è alta: il segreto dei suoi tacchi

Tutto su Tina Cipollari, la mitica opinionista di "Uomini & Donne": quanto è alta, la dieta che aveva seguito e le curiosità sullo stile e i tacchi

IPA Tina Cipollari

Vero e proprio simbolo della televisione mariana, Tina Cipollari è unica sotto ogni aspetto: l’opinionista di Uomini & Donne ha di certo contribuito a scrivere alcune pagine memorabili della televisione italiana. Dal suo stile fino alla dieta basata sulla Bioterapia Nutrizionale, scopriamo tutti i segreti: quanto è alta, come si tiene in forma e parliamo del suo armadio vivace, appariscente e mai banale.

Tina Cipollari, quanto è alta

Opinionista di lunga data e volto del dating show più famoso d’Italia, condotto da Maria De Filippi, Tina Cipollari è alta 172 centimetri. Nata Maria Concetta Cipollari, è tra i volti più riconosciuti nella tv del nostro Paese. Negli ultimi anni ha parlato spesso del suo desiderio di rimettersi in forma, e ha seguito una dieta fondata proprio sulla Bioterapia Nutrizionale: “Mi sento molto meglio a livello fisico, respiro meglio, cammino più veloce, la notte dormo meglio e mi sento più leggera. Al di là dei chili persi sto vedendo dei risultati, mi sento più sgonfia”, aveva detto qualche anno fa.

IPA

Prima di iniziare il suo percorso, Tina seguiva un regime alimentare ricco di carboidrati: cornetto e cappuccino al mattino, pizza come spuntino, primo, secondo e contorno per pranzo. Conducendo una vita frenetica, per le registrazioni del programma, ha dovuto rivedere i suoi pasti, variando anche con proteine, fibre e verdure, senza però vietarsi tutto. Il percorso è stato lungo, ma alla fine Tina ha perso diversi kg, raccontando di sentirsi molto meglio.

Lo stile unico di Tina Cipollari: i suoi segreti

Come si veste Tina Cipollari? Quali sono i segreti del suo armadio, dei suoi look e delle scarpe? Tina è più di un “personaggio fatto e finito”, ma è anche e soprattutto un’ispirazione per chi ha sempre inteso la moda come un mezzo per esprimere la propria personalità. Abiti lunghi, spesso audaci: chi non ricorda il debutto di Tina a Uomini & Donne? Aveva un abito rosso corto, a cui aveva abbinato dei guanti neri: in quel momento è nata davvero una stella, considerando che sono passati più di 20 anni. E Tina è ancora lì, come opinionista, a movimentare il programma insieme a Gianni Sperti.

IPA

L’infanzia è stata difficile per Tina: le difficoltà economiche ci sono state, e una volta ha raccontato di avere solo due paia di scarpe. Oggi sfoggia scarpe dal tacco vertiginoso, senza mai fare un plissé: altissimi, talvolta argentati, dal tacco quadrato e non solo, perché non ha mai paura di osare. Proprio le scarpe sono un po’ il suo marchio di fabbrica, insieme allo stile vivace, dai colori sgargianti.

“Quasi tutti mi amano. Chi non mi ama conduce una vita triste. Sono popolana, popolare: appartengo al popolo. Guardando gli altri opinionisti mi viene da ridere, dicono tutti cose scontate. Hanno tutti paura”. E forse è questo il suo segreto: non avere paura di nulla, esprimere sempre la sua opinione, vivere sul filo dell’ironia e accogliere ogni avversità persino con il sorriso. E il tacco 15, naturalmente, da abbinare a un vestito indimenticabile.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!