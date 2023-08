Federica Panicucci, vacanze d’amore: in bikini alle Maldive con Marco Bacini

Federica Panicucci sta vivendo quella che, almeno a prima vista, è l’estate dei sogni. Vacanze alle Maldive in compagnia di Marco Bacini e una coppia di amici. Sul suo account Instagram la conduttrice non ha mancato di condividere alcuni momenti particolari, come i tramonti da favole e le meravigliose cene degustate in compagnia. Delle vacanze in cui la showgirl è riuscita a concedersi un periodo di riposo dopo le fatiche dell’anno e in cui appare felice e sorridente, come vorremmo vederla sempre.

Federica Panicucci in bikini alle Maldive

Non solo cene e tramonti. Alle Maldive è impossibile non voler condividere anche l’incredibile colore delle acque scintillanti e trasparenti che circondano le isole. Ed è così che Federica Panicucci ha condiviso un video che nulla ha da invidiare alle scene de La Sirenetta. Fisico statuario e bikini mozzafiato: la conduttrice ha tolto il fiato a tutti i fan in un video che la ritrae mentre emerge sinuosa tra le onde del mare di Atollo Raa, a Nord di Malè, la Capitale delle Maldive. E non è la prima volta (come aveva dimostrato indossando un bellissimo bikini rosa).

Federica Panicucci è bellissima mentre si gode la magia delle spiagge delle Maldive. A 55 anni può vantare un fisico strepitoso, che non esita a mettere in mostra con seducenti bikini. In mare o sulla spiaggia si lascia riprendere in tutta la sua bellezza. Accanto a lei a godersi questo mix perfetto di relax e bellezza c’è il suo compagno Marco Bacini. In fondo, cosa sono questi momenti senza persone care con cui condividerli?

Ai follower non è passata inosservata la sua silhouette: “Sembri una ventenne fisicamente”, hanno scritto diversi fan. E ancora: “Come fai ed essere così bella? Le ventenni mute”, “Madre Natura, sei bellissima. La classe e la bellezza sono le tue armi vincenti”.

Marco Bacini: “L’amore della mia vita”

Marco Bacini è un noto imprenditore inserito nel mondo dell’abbigliamento. È grazie al suo lavoro che ha conosciuto Federica, instaurando un rapporto d’amore che dura ormai da molti anni. Secondo la conduttrice, lui racchiude tutti i valori che ha sempre cercato in un uomo, tant’è che lo ha spesso definito un compagno d’altri tempi.

Negli anni trascorsi al fianco di Bacini, Federica Panicucci si è anche legata profondamente al padre del suo fidanzato, poi scomparso. Di Marco, ha detto: “Mi è stato vicino in momenti molto difficili della mia vita e l’ha fatto con tatto, un garbo e una cura speciale. All’inizio della nostra storia per lui non è stato facile, ma ora lo è. Siamo complici. Lui non ha segreti per me e io per lui. Ci conosciamo profondamente. Sto vivendo una quotidianità che prima non avevo mai avuto. C’è sempre ed è il mio tutto”.

“Insieme nel nostro paradiso” ha scritto Marco Bacini postando un selfie in cui, sorridente, abbraccia Federica Panicucci alle Maldive. “Noi”, ha risposto molto semplicemente la conduttrice. “Sono molto innamorata ed è bellissimo” aveva raccontato al Maurizio Costanzo Show e questo sentimento travolgente traspare dalle immagini condivise da entrambi.

Insomma, è un’estate ricca di belle avventure quella di Federica Panicucci, ed è bello che le stia condividendo proprio con il suo Marco Bacini. Prima delle Maldive la coppia si è goduta qualche giorno a Forte dei Marmi, altro luogo del cuore in cui si rifugiano appena possono. Ma nelle ultime settimane anno anche fatto tappa a Roma, a Venezia e in Puglia. La conduttrice ha anche festeggiato a Parigi il compleanno del figlio Mattia, avuto dall’ex marito Mario Fargetta. Le isole tropicali sono solo una delle tappe di questo magnifico tour alla ricerca della bellezza.