Federica Panicucci accompagna il risveglio dei telespettatori di Mediaset ogni mattina con il suo Mattino 5, condotto in tandem con il giornalista Francesco Vecchi. Un impegno televisivo che costringe la conduttrice ad alzarsi ogni giorno quando ancora è buio e di andare a dormire presto. Nel weekend, invece, quando la trasmissione non è in onda, Federica Panicucci si dedica a ciò che più ama. Infatti, spesso, la conduttrice televisiva racconta su sul account Instagram ufficiale le sue mini vacanze del fine settimana, in compagnia del fidanzato Marco Bacini.

Dopo una divertente vacanza a Londra, per questo weekend di fine ottobre, Federica Panicucci ha scelto di rilassarsi in una famosa meta turistica italiana. La conduttrice, infatti, si trova a Capri e da qui ha condiviso degli scatti in cui si mostra sempre glamour e bellissima. Nelle sue storie, però, ha rivelato un errore di stile che l’ha vista protagonista.

Federica Panicucci, la confessione sul suo outfit a Capri

Federica Panicucci è sempre più attraente ed elegante. La conduttrice televisiva, che affascina gli italiani da decenni, sembra oggi ancora più bella di sempre. Quest’estate, infatti, la presentatrice si è mostrata sui social con dei bikini da urlo, che esaltavano il suo fisico scolpito. Ma anche in occasione del diciottesimo compleanno della figlia, Federica Panicucci ha mostrato tutta la sua avvenenza con un outfit da sogno.

Anche in vacanza la conduttrice televisiva si mostra sempre bellissima. Sia al mare alle Maldive con il compagno, che durante il recente weekend della coppia a Capri. Federica Panicucci ha raccontato la sua fuga d’amore nell’isola partenopea, condividendo anche degli scatti posati del suo outfit per una serata musicale.

La conduttrice televisiva ha scelto d’indossare un abito molto corto di un verde acceso, che mostrava le sue gambe perfette, ai piedi ha optato per delle scarpe col tacco dal colore coordinato. Ma nelle sue stories, Federica Panicucci ha svelato che queste non sono state le sue calzature per tutta la serata. Infatti, la presentatrice ha rivelato di aver indossato delle ciabatte per camminare lungo le strade dell’isola. Una confessione che rende la conduttrice ancora più vicina a tutte le sue sostenitrici: “Eccoci, siamo a Capri, stiamo andando a cena. Io vestita da sera con le ciabatte, perché non si può, altrimenti non riesco a camminare qua, però poi mi cambio perché Marco ha le scarpe, ha il sacchetto con le scarpe”.

Il vizietto di stile di Federica Panicucci

Federica Panicucci è senza dubbio una regina di stile ed eleganza. Sempre bellissima e impeccabile, la conduttrice televisiva ha rivelato in una storia, però, di soffrire anche lei del fastidio dei tacchi alti e di toglierli a volte.

La presentatrice, infatti, ha raccontato di un episodio accaduto a Venezia, parlando col compagno: “Mi ricordo un’altra volta, ti ricordi anche a Venezia? Si che avevo le Sneakers sotto l’abito”.

Federica Panicucci, malgrado il problema dei tacchi, ha passato un weekend stupendo a Capri: “Capri è meravigliosa, è veramente stupenda… Diciamo che con il tempo non siamo stati tanto fortunati”. Con un post condiviso su Instagram la conduttrice televisiva ha voluto dedicare il suo momento felice al fidanzato Marco Bacini: “Capri è più bella con te Marco Bacini”.